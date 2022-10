La livre libanaise en enfer au marché noir

La livre libanaise poursuit sa chute au marché noir avec un nouveau plus bas historique et une parité de 40 400 LL/USD à l’achat et de 40 500 LL/USD à la vente, cela en dépit de 71 millions de dollars échangés hier au taux de parité de 30 100 LL/USD via la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban.

Les observateurs s’interrogent sur les volumes de change anormaux transitant sur cette plateforme alors que la livre libanaise n’est toujours pas stabilisée sur les marchés parallèles. Ils notent ainsi que cette détérioration est plus favorisée non pas par la situation politique actuelle mais toujours l’absence de perspective concernant la conclusion d’un accord définitif avec le FMI, seule institution capable de permettre le déblocage de l’aide internationale nécessaire face à la crise que traverse actuellement le Pays des Cèdres.