La livre libanaise a perdu du terrain face au dollar et se retrouve au seuil des 26 500 LL/USD au marché noir, avec un taux de parité à l’achat de 26 400 LL/USD et à la vente de 26 450 LL/USD sur fond du refus des parlementaires à avaliser le texte relatif à l’instauration d’un contrôle formel des capitaux en l’absence d’engagement du gouvernement à garantir les dépôts des banques et parallèlement aux procédures judiciaires visant 5 banques libanaises impliquées dans le cadre de l’affaire des frères Salamé accusés de détournement de fonds de la Banque du Liban.

Côté officiel, la Banque du Liban a également réduit cette semaine le volume des devises échangés via sa plateforme électronique Sayrafa dont le dernier cours était de 23 000 LL/USD, induisant une pression supplémentaire pour la livre libanaise sur les marchés parallèles.