La Présidence de la République a publié un communiqué en réponse aux accusations et intonations du communiqué du Courant du Futur publié à l’issue de la réunion de ses parlementaires hier.

Le Palais Présidentiel de Baabda souligne ainsi que sur son initiative à ne pas répondre aux propos des responsables du courant du futur ces dernières semaines a permis la mise en place de l’initiative du président de la chambre Nabih Berri.

Cependant, la Présidence de la République souhaite répondre sur certains points accusant le premier ministre désigné Saad Hariri de ne pas prendre ses responsabilités pour former un gouvernement compétent et conforme à la constitution et au pacte national.

Par ailleurs, en réponse aux allégations concernant le désirs de la présidence de mettre fin aux accords de Taëf, celle-ci rétorque qu’il s’agit d’un mensonge vis-à-vis de l’opinion publique, indiquant agir conformément à ces accords. Aussi, la Présidence appelle à la formation d’un gouvernement conforme aux équilibres locaux.

Concernant la situation économique actuelle, le Palais Présidentiel note que celle-ci a été induite par les pratiques précédentes de la gérance de la chose publique depuis la fin de la guerre civile.

Enfin, le courant du futur rejette d’avance l’organisation d’un dialogue national souligne le communiqué qui note qu’il s’agit d’empêcher toute réforme jugée nécessaire à la stabilité et à la prospérité du Liban.

La présidence appelle par conséquent à redoubler d’effort pour résoudre la crise politique et ainsi prendre en considération l’intérêt supérieur du Liban et de la population.

