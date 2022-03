Les prix des carburants sont revus à la hausse en ce début de semaine, alors que les compagnies de distribution indiquent que les stations essence sont ouvertes.

Les prix d’un bidon de SP95 et SP98 augmentent de 11 000 et s’établissent désormais respectivement à 459 000 LL pour le SP95 et à 470 000 LL pour le SP98.

Cette hausse touche également le fioul avec une augmentation de 27 000 LL par 20 litres et un prix qui s’établie à 522 000 LL.

Cette hausse est imputable à l’augmentation de la parité du dollar face à la livre libanaise à la fois sur la plateforme Sayrafa de la Banque du Liban qui finance 85% des prix, et au marché noir pour les 15% restants, cela en dépit d’une légère détente sur les marchés mondiaux.

Par ailleurs, la Banque du Liban pourrait désormais manquer des fonds nécessaires à la poursuite du maintien de la parité via injection de devises étrangères d’ici quelques semaines à quelques mois, notent les experts, ce qui pourrait amener à une hausse accrue des prix.