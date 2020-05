L’Agenda Culturel lance un appel à ses lecteurs face à la crise économique que traverse le Liban et le secteur de la presse. Fondé il y a 26 ans comme le rappelle le communiqué, le média déclare avoir “vraiment besoin de vous”.

Extrait du Communiqué

Il entre aujourd’hui dans sa 26ème année et il a déjà accompagné deux générations de libanais d’ici et de la diaspora. Notre publication couvre plus d’un quart de siècle de partage d’infos culturelles, de mise en avant d’artistes, cinéastes, auteurs, autrices, musiciens, actrices, acteurs, rêveurs et tant d’autres. Et les projets, pour garder hautes les couleurs culturelles du Liban, sont nombreux, variés et pétillants. Mais pour arriver à lancer un pont entre aujourd’hui et le moment de la stabilisation de la crise, des crises, nous avons besoin d’un geste, petit ou grand, de chacun de vous. Pour vaciller sans tomber. Pour douter sans se décourager. Pour croire et continuer d’y croire. Entre vous et nous c’est une histoire de communauté culturelle, presque une histoire de famille. Pour votre générosité et votre soutien, de ma part et de la part de toute l’équipe, nous vous remercions d’avance et nous nous retrouverons bientôt au musée, dans une galerie d’Art, au théâtre, au concert, ou sur une plage, un livre à la main.

Les médias parmi les premières victimes de la crise économique

Les médias libanais font partis des premières victimes de la crise économique que traverse le pays des cèdres.

Après donc la fermeture des versions francophones du Al Balad, des journaux arabophones As Safir en 2016, des bureaux beyrouthins Al Hayat en juin dernier, le journal libanais Al Anwar fondé en 1943 par Saïd Freiha et appartenant au groupe Dar al-Sayyad a annoncé suspendre la publication de ses imprimés et cela en raison de pertes financières, dès 2018.

Le quotidien An Nahar annonce périodiquement également d’importantes pertes financières mais bénéficie de subventions de partis politiques.

En 2020, la chaine Radio One a annoncé sa fermeture définitive. La chaine de télévision LBCI mais également la MTV Lebanon ont toutes 2 annoncées le cryptage de leur signal en vue de rendre l’accès payant. Le quotidien The Daily Star a annoncé la suspension de la parution de son journal en version papier.

Pour rappel, le Daily Star figurait parmi les premiers médias de la presse écrite à faire résonner le signal d’alarme concernant la crise économique. Ainsi, début aout, le quotidien avait habillé de noir la Une de son journal imprimé et ses publications en ligne pour protester contre les différentes crises qui menacent de laisser le Liban s’effondrer, chaque page énumérant un problème principal entraînant le pays vers l’abîme, la crise gouvernementale, la réthorique sectaire de plus en plus importante, le retour de la crise des ordures, la pollution qui touche désormais le Liban à des niveaux alarmants, le taux de chômage qui atteignait à l’époque 25% de la population active et évidemment la crise économique dont on pouvait déjà percevoir les prémices.