L’ancien Premier ministre libanais, Saad Hariri, a subi avec succès une opération chirurgicale pour le remplacement d’une valve cardiaque, indique son bureau. La procédure, qui s’est déroulée dans la capitale française, Paris, était programmée à l’avance et s’inscrit dans le cadre des soins médicaux réguliers que nécessite l’état de santé de M. Hariri.

La chirurgie cardiaque, une intervention délicate et hautement spécialisée, a été réalisée dans l’un des hôpitaux les plus réputés de Paris, connu pour son expertise dans le domaine de la cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, précise ce même communiqué. Le succès de l’opération est un témoignage de l’avancement de la médecine et des soins de santé, permettant aux patients de se rétablir et de continuer à mener une vie active et productive.

Après l’intervention, il est prévu que Saad Hariri passe plusieurs jours de repos à Paris pour assurer une récupération optimale avant de retourner à son domicile à Abu Dhabi. Ce temps de convalescence est crucial pour garantir que l’ancien Premier ministre puisse reprendre ses activités avec la même vigueur qu’auparavant.

Cette nouvelle intervient dans un contexte où Saad Hariri, une figure centrale de la politique libanaise, a pris ses distances depuis 2019 avec la vie politique active du Liban pour se concentrer sur sa santé et sa famille, même si des proches à lui font état d’un possible retour lors des prochaines élections législatives.

Le bureau média de Saad Hariri a publié le communiqué annonçant le succès de l’opération, rassurant ainsi le public et les supporters de l’ancien Premier ministre sur son état de santé.

Alors que Saad Hariri se rétablit, beaucoup s’interrogent sur l’impact que cette étape de sa vie aura sur ses décisions futures concernant un éventuel retour à la politique libanaise.