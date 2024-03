Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le commandement de l’armée libanaise a formellement démenti les accusations portées par Israël concernant l’utilisation présumée de tunnels sous le barrage de Janneh, dans la région de Byblos, par le groupe armé Hezbollah. Cette clarification intervient après la diffusion d’une vidéo par des sources israéliennes, prétendant révéler l’existence de sites de lancement de roquettes et d’un réseau de tunnels exploités par le Hezbollah dans cette zone stratégique du Liban.

La vidéo en question, largement relayée sur les médias et les réseaux sociaux, a rapidement suscité une vague d’inquiétudes et de spéculations quant à une possible escalade militaire dans la région. Cependant, le commandement de l’armée libanaise, après une enquête approfondie, a catégoriquement nié la véracité de ces allégations.

Selon le communiqué officiel publié par la Direction de l’orientation de l’armée libanaise, les images présentées dans la vidéo israélienne montrent en réalité des installations civiles et des travaux de maintenance réalisés par l’Autorité de l’eau de Beyrouth et du Mont Liban. Ces activités, précise le communiqué, sont liées à des besoins essentiels d’entretien et à la gestion du barrage de Janneh, notamment pour le drainage de l’eau, et n’ont aucun lien avec des activités militaires ou des infrastructures du Hezbollah.

Cette mise au point de l’armée libanaise soulève des questions sur les motivations derrière la diffusion de telles informations par Israël, dans un contexte où les accusations d’utilisation de territoires civils à des fins militaires sont particulièrement sensibles. Elle met également en lumière les défis posés par la désinformation dans l’escalade des tensions régionales.

Le Hezbollah, pour sa part, n’a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Toutefois, le groupe a régulièrement nié par le passé l’utilisation d’infrastructures civiles pour ses activités militaires, malgré les affirmations contraires d’Israël et de certains acteurs internationaux.