Le cinéma Ampère de Tripoli rouvrira ses portes dans les prochaines semaines. Grâce au projet “Ponts du Liban” de l’association Tiro for Arts l’Ampère proposera bientôt ses activités à la population de Tripoli. Des membres de l’association et des bénévoles travaillent à la récupération de l’espace pour l’ouvrir au public très prochainement.

L’association Tiro for Arts, dirigée par l’acteur et activiste culturel Kassem Istanbouli, est basée à Tyr, au Sud du Liban, et travaille depuis 8 ans sur la récupération des espaces culturels abandonnés du Sud. Maintenant, ils sont déterminés à créer un pont culturel rassemblant les communautés du Sud et du Nord à travers les arts et la culture.

« L’association Tiro for Arts dénonce depuis 8 ans le manque d’espaces et de projets culturels dans les populations hors de Beyrouth. Les populations qui appréciaient le cinéma et le théâtre dans le passé et qui aujourd’hui, alors que ces espaces de coexistence inclusive sont les plus nécessaires, souffrent d’un abandon complet. Notre engagement est de récupérer ces espaces culturels placés hors de Beyrouth car nous croyons fermement que la création et le partage de la culture génèrent une identité et renforcent la coexistence au Liban.” explique Kassem Istanbouli.

« À l’ère d’Internet, la création de contenu culturel devient une industrie très importante dans le monde. Il y a des pays dans lesquels les emplois générés par les industries culturelles représentent un pourcentage très important de leur richesse. Tripoli a une population jeune, éduquée, créative et résiliente, et en ouvrant cet espace culturel, nous voulons offrir la possibilité d’une plate-forme pour les arts au Liban et au niveau international, en montrant leur travail et en participant à la création du Liban. Nous voulons créer des opportunités pour les jeunes autres que ceux qui rêvent de quitter le pays », continue Istanbouli.

«Nous profiterons de l’expérience acquise ces dernières années par notre association, qui gère actuellement le Cinéma Rívoli récupéré à Tyr et différentes activités et festivals culturels, pour lancer le Cinéma Ampère à Tripoli et créer un pont culturel Nord-Sud qui facilite la relation entre les communautés artistiques du Nord et du Sud dessinant ce Liban pluriel et décentralisé que nous voulons.”

