La dépouille mortelle du Cheikh Ahmed Al-Rifai a été retrouvée ce dimanche à l’aide près d’une décharge située à au-dessus d’Oyoun Al-Samak et à proximité de la ville d’Al- Qarqaf au Nord du Liban mettant ainsi fin au suspense. Il a été ensuite enterré alors que sa famille appelait au calme, remerciant les forces de l’ordre d’avoir pu permettre la conclusion rapide des enquêtes et d’arrêter les auteurs du crime.

Selon les informations dont on dispose, les services sécuritaires ont pu tracer les mouvements du téléphone de sa victime, depuis la localité d’Al- Qarqaf . Il se serait ainsi rendu d’abord à Halba pour aider financièrement un patient puis à la Mosquée Al Baraka de Beddawi avant de se rendre à Tripoli. C’est à Tripoli que des gants comportant des traces de sang ont été retrouvées.

Les FSI ont ensuite perquisitionné la maison du maire, Sheikh Yahya Al-Rifai. Celui-ci a été arrêté tout comme ses fils Muhammad et Ali, et son neveu Abdul Karim Muhammad Al-Rifai. Suite à un interrogatoire, Ali al Rifai a été arrêté après avoir avoué avoir tué le cheikh avec son cousin. Par ailleurs, une importante cargaison d’armes et de munitions, ainsi que des missiles, des détonateurs et des explosifs ont été découverts au domicile du mer.

Au total, 5 personnes se trouveraient actuellement sous les verrous. Ils sont soupçonné d’avoir préparé cet assassinat depuis 1 mois. Ils auraient ains attiré le cheikh dans un guet-apens, utilisant une femme qui aurait sollicité une aide sociale urgente à Tripoli où ils l’attendaient. Des menaces de mort auraient déjà été formulées par ces derniers, il y a un mois.

Ce crime avait provoqué une vive controverse, certains accusant le Hezbollah, le cheikh ayant à plusieurs reprises prononcé des sermons contre le mouvement chiite, ou encore les services de sécurité d’être à l’origine de cet enlèvement. Cependant, au final, des proches l’ont assassiné.