Le Fonds Monétaire International a, à nouveau, étrillé les autorités libanaises pour l’absence de tout progrès dans la mise en place des réformes jugées nécessaires pour sortir le Pays des Cèdres de la grave crise économique qu’il traverse, avec des perspectives incertaines et à la clé, une possible grave crise sociale à venir.

Ils estiment ainsi que la parité de la livre libanaise face au dollar devrait continuer à se détériorer en dépit des efforts couteux de la Banque du Liban, la politique monétaire actuelle n’ayant aucune perspective de réussir sauf à bénéficier à certains opérateurs.

La poursuite du statu quo tant redoutée présente le plus grand risque pour les perspectives. D’autres retards de réformes maintiendront la confiance bas et le dollarisation en espèces de l’économie augmentera. Le taux de change continuera de se déprécier, ce qui maintient l’inflation élevée. L’activité économique se déplacera dans les secteurs informels, compliquant davantage la collecte des revenus budgétaires. BDL, aux prises avec des pertes non traitées et un manque de crédibilité, continuera de perdre des réserves internationales. L’émigration, en particulier parmi les professionnels qualifiés, peut gagner un rythme, sapant la croissance future.

L’investissement dans le capital physique sera limité.

Les banques ne pourront pas étendre de manière significative le crédit et la croissance réelle restera modérée. La position externe sera très volatile, avec une aide limitée de partenaires multilatéraux et régionaux. La dette publique restera insoutenable car il est peu probable que la restructuration se déroule en l’absence de réformes, ce qui limite gravement la capacité du gouvernement à emprunter. La prestation de services de l’État sera limitée, car les faibles revenus et le manque de financement obligeront une compression supplémentaire des dépenses (investissement en capital, emploi et salaires). Les conditions sociales deviendront de plus en plus intenables.