Le groupe d’études sur les Chrétiens d’Orient visite le Liban

Sur invitation de l’association Solidarity, le groupe d’études sur les Chrétiens d’Orient s’est rendu au monastère Saint Maroun à Annaya. L’Abbé Nehmetallah El Hachem, supérieur général de l’Ordre Libanais Maronite, a accueilli le groupe et l’a, par la suite, accompagnée durant sa visite de l’hermitage de Saint Charbel et de son tombeau.

Pour sa part, le président de l’association Solidarity, l’Ingénieur Charles Hage et l’équipe de Solidarity ont présenté à la délégation française un état des lieux des chrétiens au Liban, lui expliquant les énormes défis actuels auxquels ils font face et qui les poussent directement vers l’émigration.

M. Hage et l’équipe de Solidarity ont par la suite présenté les programmes et activités de l’association en terme d’aides humanitaires, sociales, médicales et alimentaires, aux familles .

A savoir, Solidarity est l’intersection des efforts caritatives de l’ordre Libanais Maronite, la Fondation Maronite dans le monde et la Fondation Rose Et Gilbert Chaghouri.

