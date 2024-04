En début d’année 2024, le Liban a affiché un revirement notable de sa situation financière extérieure, avec un excédent de la balance des paiements (BoP) de 259,4 millions de dollars en janvier, selon le dernier rapport monétaire de la Banque du Liban (BDL). Cette performance contraste vivement avec le déficit de 461,5 millions de dollars enregistré à la même période en 2023, marquant une amélioration significative de la position financière internationale du pays.

L’excédent observé dans la BoP a été accompagné d’une augmentation des Actifs Nets Étrangers (ANE) de la BDL, qui ont grimpé de 62 millions de dollars. Parallèlement, les ANE des banques commerciales ont connu une hausse notable de 197,5 millions de dollars au cours du même mois, signalant une consolidation de la confiance dans le secteur bancaire libanais et une amélioration de sa liquidité en devises étrangères.

Une analyse plus approfondie des mouvements des ANE des banques commerciales révèle une diminution des actifs et passifs étrangers, avec une réduction plus marquée de ces derniers. Du côté des passifs, les “obligations envers le secteur financier non-résident” ont diminué de 172,75 millions de dollars, s’établissant à 2,71 milliards de dollars. Dans le même temps, les “dépôts de clients non-résidents” ont chuté de 157,63 millions de dollars pour atteindre 20,98 milliards de dollars en janvier 2024. La diminution des obligations envers le secteur financier non-résident et des dépôts de clients non-résidents, tout comme la baisse des créances et d’autres actifs étrangers, témoignent de mouvements de fonds critiques mais ne traduisent pas nécessairement une amélioration de la santé économique du pays.

Sur le front des actifs, les “créances sur le secteur financier non-résident” ont reculé de 63,08 millions de dollars, atteignant 4,4 milliards de dollars. Les créances sur les clients non-résidents ont également diminué de 11,88 millions de dollars, se situant à 969 millions de dollars, tandis que d’autres actifs étrangers ont connu une baisse de 43,83 millions de dollars, pour un total de 2,43 milliards de dollars en janvier 2024.

Cependant, cet optimisme est tempéré par le contexte plus large de la crise économique et financière que traverse le Liban, notamment son état de défaut de paiement sur ses eurobonds.