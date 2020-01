Le passeport libanais a été classé au 99ème rang sur 107 pays étudiés dans le classement 2020 du Henley Passport Index and Global Mobility Report avec 40 points, à égalité avec le Kosovo.

Il s’agit principalement d’une étude qui prend en compte concernant la possibilité de voyager sans visa préalable et donc la mobilité des populations. Cette mobilité est également liée à la liberté du commerce ou encore à la liberté des investissements, notent les auteurs.

Dans la région, le rapport note que les pays ont réalisé d’importants progrès, qui malheureusement ne concernent pas les pays impacté par les conflits ou encore les mouvements de protestations.

À ce sujet, le rapport souligne que les défis fondamentaux de gouvernance n’ont pas encore été systématiquement résolus et ne sont potentiellement qu’un déclencheur pour déclencher une nouvelle vague de migrants en raison des crises que traversent le Liban et l’Irak notamment.

Les pays du Moyen-Orient ont également réalisé de solides gains dans le cadre des efforts globaux visant à stimuler le commerce et le tourisme. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont chacun grimpé de quatre places, tandis qu’Oman en a grimpé trois. L’Arabie saoudite occupe désormais la 66e place, avec des citoyens pouvant accéder à 77 destinations dans le monde sans visa préalable, tandis qu’Oman occupe la 64e place, avec un score de 79 sans visa / visa à l’arrivée.

Malgré ces développements régionaux positifs, le Dr Lorraine Charles, chercheuse associée au Center for Business Research de l’Université de Cambridge, prévient que les tendances en matière de migration et de mobilité au Moyen-Orient sont largement motivées par des conflits qui devraient se poursuivre en 2020. Citant l’aggravation des conflits en Libye, en Syrie et au Yémen, et avec la reprise des protestations antigouvernementales en Égypte, en Irak et au Liban, Dr Lorraine Charles note que «les déplacements forcés continueront très probablement de dominer les schémas de migration et de mobilité au Moyen-Orient».

Le classement 2020 est dominé par le Japon et Singapore au premier rang (191 points). Premier Pays occidentale, l’Allemagne figure toutefois au deuxième rang, avec 189 points. Suivent les pays européens, comme la Finlande. La France figure au 6ème rang avec 186 points. Les Etats-Unis se retrouvent classés au 8ème rang, à égalité avec la Grande Bretagne. Chypre est le premier pays de la partie orientale de la Méditerranée au 16 rang. Premier pays arabe, les Emirats Arabes Unis figurent au 18ème rang.