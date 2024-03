L’annonce faite par un officiel israélien non identifié, relayée par la société de radiodiffusion publique israélienne, selon laquelle l’armée israélienne prévoit d’entrer au Liban après avoir terminé l’opération à Rafah, soulève des inquiétudes immédiates sur le plan international. Cette déclaration intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des affrontements quasi quotidiens entre Hezbollah et Israël, qui ont fait au moins 346 morts au Liban, principalement parmi les combattants du Hezbollah, mais aussi plus de 60 civils. La ville de Rafah, située dans l’extrême sud de Gaza, est actuellement surpeuplée de civils déplacés, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique pour les 2,4 millions de Palestiniens résidant dans le territoire.

Par ailleurs, des mouvements pour le moment marginaux sont apparus en Israël, appelant à la colonisation du Sud du Liban.

Les efforts diplomatiques et propositions de Hezbollah

Dans une tentative de désescalade, le chef du Comité de coordination et de liaison de Hezbollah, Wafiq Safa, lors de sa récente visite aux Émirats Arabes Unis, a exprimé la volonté de son mouvement de mettre fin aux hostilités sur le front sud du Liban. Hezbollah serait également prêt à accepter la création d’une zone démilitarisée le long de la Ligne bleue, qui ne serait occupée que par des troupes de l’armée libanaise et des forces de maintien de la paix de l’UNIFIL, selon des sources proches de Hezbollah citées par le journal saoudien Asharq al-Awsat.

La position de la France et la réaction internationale

La France joue un rôle actif dans les efforts pour contenir la situation explosive au Liban et réduire les risques d’une guerre de grande ampleur. Selon une source diplomatique parisienne, des assurances ont été obtenues des côtés libanais et israélien quant à leur désir d’éviter une escalade. Ces efforts interviennent alors que la Maison Blanche souligne l’importance de rétablir le calme à la frontière israélo-libanaise, et que la communauté internationale, y compris les Nations Unies, exprime son inquiétude face aux attaques contre les établissements de santé et les travailleurs humanitaires.

Les implications de l’escalade militaire et les perspectives d’avenir

L’option militaire semble être sur la table pour Israël, comme l’indiquent les préparatifs en cours et l’exercice militaire surprise visant à évaluer l’état de préparation en cas de guerre surprise sur le front nord avec Hezbollah. Cependant, la complexité de la situation appelle à une résolution diplomatique, avec la FINUL exprimant son inquiétude face à l’escalade de la violence et soulignant la nécessité de trouver une solution politique et diplomatique durable. La communauté internationale, y compris les États-Unis, insiste sur l’urgence de mettre fin aux hostilités et de favoriser une résolution pacifique pour éviter une crise humanitaire encore plus profonde.

L’engagement italien et la solidarité internationale

Le Premier ministre italien, lors d’une visite discrète au Liban, a inspecté le quartier général du bataillon italien opérant au sein de l’UNIFIL, soulignant l’importance de la solidarité internationale et de l’assistance pour surmonter la crise politique, économique et financière que traverse le Liban depuis 2019. L’Italie, en tant que partenaire actif dans la région et sponsor de conférences de soutien au Liban, joue un rôle clé dans les efforts visant à stabiliser le sud du Liban et à promouvoir la paix et la sécurité.

Les conséquences humanitaires des confrontations

Les confrontations continues sur le front sud et les attaques israéliennes ont non seulement causé d’importantes pertes en vies humaines, mais ont également exacerbé la situation humanitaire, avec des attaques contre des établissements de santé et des civils. La plainte déposée par le Liban auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant ces attaques souligne l’urgence de la situation et la nécessité d’une intervention internationale pour protéger les civils et garantir le respect du droit international humanitaire.

Plusieurs paramédicaux ont ainsi été tués ces derniers jours par des frappes israéliennes au Sud du Liban.