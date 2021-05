S’exprimant à l’occasion du jour de la libération, journée commémorant le retrait israélien du Sud du Liban, le Président de la République, le Général Michel Aoun a appelé à la libération de l’état face à la corruption qui le ronge.

Le chef de l’état a ainsi publié via Twitter une série de messages dans lequel il réitère son engagement à poursuivre le processus de rétablissement de la souveraineté à tous les niveaux, appelant également à l’unité nationale pour restaurer “la dignité de la vie”.

En ce jour, le président de la république a également rencontré le général Bassam Yassine et les membres de la délégation libanaise qui négocient actuellement la délimitation des zones économiques exclusives sud avec Israël. Ils ont ainsi informé le chef de l’état de l’évolution du processus actuel et reçus des instructions, indique une dépêche de l’ANI sans donner plus de détails à ce sujet.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Հայերեն