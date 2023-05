Les partis chrétiens libanais rivaux parviennent à un accord sur le candidat à la présidentielle

Publicité

Le Liban est sans président depuis octobre

Les principaux blocs chrétiens au parlement libanais ont déclaré mardi qu’ils étaient parvenus à un accord sur un candidat à la présidence.

Le Liban connaît un vide présidentiel depuis le départ de l’ancien chef de l’État, Michel Aoun, de ses fonctions en octobre dernier et le parlement polarisé du pays n’a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur son successeur.

Publicité

“Maintenant, il y a un accord autour d’un candidat… entre le CPL et l’opposition”, a déclaré mardi le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, dans une interview à la presse koweïtienne.

Le camp de l’opposition comprend le parti des Forces libanaises, le parti Kataeb et une coalition de parlementaires indépendants caractérisés par leur opposition au Hezbollah.

M. Bassil n’a pas révélé le nom du candidat, mais des informations suggèrent que Jihad Azour , ancien ministre des Finances et directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international, est devenu le leader.

Le Courant patriotique libre, avec son alliance de longue date avec le Hezbollah, est le rival traditionnel du parti des Forces libanaises.

Mais il a récemment pris ses distances avec le parti soutenu par l’Iran et son allié le Mouvement Amal, qui soutiennent un autre candidat, Sleiman Frangié, à la présidence.

Le courant Marada de M. Frangié est réputé proche du président syrien Bashar Al Assad.

“La communication avec le Hezbollah n’est pas coupée, mais il n’y a pas de réunion prochainement”, a déclaré M. Bassil.

Le porte-parole du Hezbollah, Mohammad Afif, a déclaré au National : « Nous avons décrit la candidature de M. Azour comme une manœuvre… pour que les partis chrétiens s’entendent entre eux pour nommer une personne à la présidence.

“C’est leur droit et parmi les principes du jeu démocratique … nous ne pensons pas que leur manœuvre avec la nomination de M. Azour compromettra la candidature de M. Frangié, et cela n’affectera pas notre position ferme à le soutenir.”

La France soutient depuis longtemps une formule qui implique que M. Frangié assume le rôle de chef de l’Etat, avec quelqu’un du camp adverse comme Premier ministre, visant un partage du pouvoir.

Paris s’est activement efforcé d’amener l’Arabie saoudite à approuver cette option.

La France n’a pas encore déclaré sa position sur M. Azour et si cela affectera son soutien à M. Frangié.

Un “candidat idéal”

M. Bassil a déclaré qu’un “accord de base est devenu possible” avec l’opposition concernant la désignation d’un candidat, mais qu’ils “manquent toujours du mécanisme et des programmes électoraux, qui sont plus importants pour nous que le président lui-même”.

« M. Azour serait un bon candidat en raison de son casier judiciaire vierge, exempt de toute allégation de corruption, car il possède une vaste expérience de travail dans des organisations internationalement reconnues – il a également une expérience et des capacités en matière de politique », a déclaré une source du parti des Forces libanaises au National.

“On nous a dit que nous n’avions pas d’option viable, on nous a poussés à nous aligner sur un nom, alors nous y sommes.

“M. Azour sera le nom sur lequel plusieurs groupes ont convergé.”

La source a ajouté qu’« il est devenu évident que le Hezbollah est le seul parti qui bloque tout », et que le parti soutenu par l’Iran a son « propre agenda » loin des « intérêts du Liban ».

Des pourparlers en coulisses ont lieu depuis plusieurs semaines entre le bloc dirigé par le parti des Forces libanaises et le Courant patriotique libre sur la sélection d’un candidat à la présidence.

Dans le paysage politique sectaire du Liban, ces négociations jouent un rôle central dans l’élection d’un président, les partis politiques s’engageant dans des processus de négociation complexes avec des alliés et des rivaux pour déterminer les candidats.

La perspective de percées significatives est restée incertaine pendant un certain temps, après que M. Bassil a rejeté le précédent candidat de l’opposition, Michel Moawad, et qu’un consensus sur un candidat approprié n’était nulle part en vue.

L’annonce est un développement important, car elle suggère la capacité des deux rivaux à collaborer.

Cependant, on ne sait toujours pas quand aura lieu la prochaine session parlementaire pour élire le président.

Le président du Parlement et leader d’Amal, Nabih Berri, a décidé de ne pas convoquer une session, car il a déclaré que cela entraînerait probablement l’échec pour la 12e fois consécutive d’élire un président.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/05/30/rival-lebanese-christian-parties-reach-agreement-on-presidential-candidate/.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.