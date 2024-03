Dans le contexte libanais marqué par des enjeux de souveraineté et de cohabitation interconfessionnelle, la question du désarmement du Hezbollah se pose avec acuité, cristallisant les clivages entre les différentes forces politiques, notamment au sein du spectre chrétien. Lors de la réunion chrétienne de Bkirki, tenue un jeudi, l’harmonie a prévalu parmi les participants sur des valeurs fondamentales telles que le pluralisme, la liberté, la démocratie et l’importance d’un partenariat équilibré entre musulmans et chrétiens dans les emplois du secteur public, rapporte un média. Cependant, les divergences ont émergé lorsqu’il s’est agi de discuter de la souveraineté et de la question du processus de désarmements. Point positif cependant, tous s’accordent que ce désarmement devrait s’effectuer. Manque encore la méthode.

Selon le quotidien Nidaa al-Watan, certains participants ont en effet exprimé des réserves lors de l’évocation d’une stratégie de défense nationale, affirmant que l’armée libanaise devrait être l’unique garante de la souveraineté du pays. La problématique de l’implication du Liban dans les conflits régionaux et son aspiration à une neutralité positive ont également été abordées. Dans ce contexte, le Courant Patriotique Libre (CPL) a soutenu l’idée d’une armée forte, inspirée du modèle suisse, sans pour autant s’opposer au monopole des armes par cette dernière. Toutefois, le CPL a rejeté l’idée d’une remise immédiate des armes par le Hezbollah, préconisant plutôt un désarmement progressif selon un programme spécifique, cela dans un contexte aussi d’agression et de menaces israéliennes.

Cette position du CPL soulève des interrogations quant à l’approche des autres partis politiques vis-à-vis de la question des armes du Hezbollah. Tandis que la majorité réclame le désarmement de ce groupe armé, ils semblent éviter de s’engager dans l’élaboration d’un plan concret, se contentant d’une opposition idéologique sans proposition pratique. Le CPL, de son côté, appelle à une feuille de route claire et détaillée, avec des étapes chronologiques, pour le désarmement du Hezbollah.

Cette divergence d’approches met en lumière la complexité de la question du désarmement au Liban, mêlant considérations stratégiques, politiques et communautaires. La demande d’un autre rassemblement par le Patriarche maronite Beshara al-Rahi, probablement après Pâques, pour poursuivre les discussions et aboutir à un document unifié traitant des préoccupations chrétiennes et nationales, témoigne de la volonté de trouver un terrain d’entente.

Dans ce contexte délicat, la route vers un désarmement effectif et consensuel du Hezbollah reste semée d’embûches, reflétant les défis de la construction d’une souveraineté pleine et entière dans un Liban pluriel et complexe. La suite des événements dépendra de la capacité des différents acteurs politiques à dépasser leurs divergences pour le bien commun, dans un esprit de dialogue et de conciliation.