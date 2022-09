La Reine Elizabeth II est décédée, “London Bridge is down”

Publicité

La Reine Elizabeth II est décédée après 70 ans de règne. Son fils Charles devrait lui succéder.

Née le 21 avril 1926 à Londres, elle devient Reine à la mort de George VI, le 6 février 1952, à l’âge de 25 ans seulement. Elle devient la souveraine de sept États indépendants du Commonwealth. De Winston Churchill à Liz Truss, elle connaitra 15 premiers ministres au cours de son règne, marqué aussi par des évènements personnels comme l’assassinat de l’oncle et mentor du prince Philip, Lord Mountbatten, en 1979, les séparations et le divorce de trois de ses enfants en 1992 et l’incendie de son château de Windsor qu’elle affectionnait particulièrement, la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, les décès presque simultanés de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que le décès de son époux en 2021 après plus de 73 ans de mariage.

