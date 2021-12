Arrivé au Liban ce dimanche en fin d’après-midi, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a entamé une visite de 2 jours au Liban pour y rencontrer les différentes personnalités libanaises et membres de la société civile. Il a appelé dès son arrivée, au réglement de la crise politique actuelle afin de résoudre à son tour, la crise économique que traverse actuellement le Pays des Cèdres.

Dès le perron de l’aéroport de Beyrouth où il a été accueilli par le ministre des Affaires Etrangères Abdallah Bou Habib, il a indiqué s’être déjà déplacé au Liban comme Haut-Commissaire en charge des réfugiés pour ensuite se rendre auprès du Président de la République, le Général Michel Aoun.

Depuis le Palais Présidentiel, Antonio Guterres a estimé que la communauté internationale n’avait pas fait assez pour soutenir le Liban, aux prises avec une crise économique désastreuse et abritant plus d’un million de réfugiés syriens, exhortant la communauté internationale à plus d’efforts vis-à-vis du Liban.

Ainsi, sur les 383 millions de dollars nécessaires pour financer le programme de l’ONU, seuls 11% auraient été accordés par les pays donateurs, indique le secrétaire général de l’ONU.

Pour sa part, le chef de l’état a souligné l’importance de surmonter les crises successives du Liban en élaborant un plan de relèvement économique pour le présenter au Fonds monétaire international et les négocier en même temps avec de nombreuses réformes économiques, financières et administratives. Pour cela, il s’agit également de contrôler les dépenses publiques, de lutter contre la corruption qui gangrène les administrations publiques et de procéder à l’audit juricomptable des comptes des la Banque du Liban.

Aussi, le président de la république, le général Michel Aoun, a réitéré son appel à l’organisation des élections législatives en temps et en heure.

S’adressant au secrétaire général de l’ONU, le général Aoun l’a exhorté à trouver une solution concernant la présence d’une importante communauté de réfugiés syriens présents au Liban avant aussi de répéter l’engagement du Pays des Cèdres à respecter les différentes résolutions de l’ONU dont la résolution 1701 des Nations Unies et à sa souveraineté comme l’exploitation de ses ressources naturelles dont celles qui seraient présentes dans sa zone maritime exclusive.

Ce matin, Antonio Guterres devrait se rendre au port de Beyrouth pour un hommage aux victimes de l’explosion du 4 août 2020 pour ensuite se rendre au Nord du Liban à Tripoli puis poursuivre sa tournée libanaise au Sud Liban pour y inspecter les postes de la FINUL avant de la conclure mercredi par une conférence de presse.