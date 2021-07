Les carburants à destination du marché noir et à la contrebande et saisis par les Forces de Sécurité intérieure seront de nouveaux disponibles à la population, indiquent les autorités libanaises.

Une réunion s’est ainsi déroulée au Grand Sérail en présence du premier ministre sortant Hassan Diab et de différents responsables locaux pour discuter des mesures muses en place pour combattre le marché noir des carburants.

A charge du procureur de la République, le juge Ghassan Oweidat de mettre en place des moyens de lutter contre les entrepôts illégaux ou les vendeurs écoulant les marchandises au dessus du prix officiel. Ces lieux seront ainsi désormais mis automatiquement sous séquestre.

Quant aux marchandises saisies, elle seront revendues au public par la Police à hauteur de 20 litres par personne selon le prix officiel.

Pour le fioul, les quantités de moins de 50 000 litres seront destinés aux hopitaux et aux générateurs de quartier en présence d’un responsable municipale du lieu de saisie. Au delà de 50 tonnes, elle sera destinée à la L’essence est vendue au public par un membre de la police judiciaire à raison d’au plus vingt litres par personne selon le prix officiel. Quant au gazole, il est vendu aux hôpitaux et aux propriétaires de générateurs privés en présence d’un employé de la commune, où la quantité a été saisie, et si la quantité de gasoil dépasse cinquante mille litres, elle doit être remise à la Direction Générale du Pétrole.

Ces mesures visent à augmenter la quantité disponible de carburant localement et aussi à résoudre le problème causé par l’absence de fioul pour les générateurs notamment des hopitaux publics et privés, très dépendant de l’électricité pour le fonctionnement de leurs équipements.

