Depuis le début de la crise financière en 2019, la Banque du Liban a publié une série de circulaires visant à stabiliser l’économie et à protéger le système bancaire. Ces circulaires ont couvert un large éventail de mesures, y compris des restrictions sur les retraits bancaires, les transferts de fonds et les transactions en devises étrangères.

Cependant, les circulaires ont eu des effets négatifs sur l’économie. Elles ont contribué à la distorsion du marché des changes et à l’aggravation de la crise financière. Les restrictions sur les retraits bancaires et les transferts de fonds ont limité l’accès des entreprises et des particuliers au capital, ce qui a freiné l’activité économique et aggravé la récession.

Parmi les principaux effets négatifs, les circulaires ont contribué à:

La création d’un marché noir: Les restrictions ont conduit à la création d’un marché noir pour les dollars, où le taux de change est souvent beaucoup plus élevé que le taux officiel.

Par ailleurs, ces circulaires ont eu

Des Effets négatifs sur l’économie:

Récession: Les restrictions sur les retraits bancaires et les transferts de fonds ont limité l’accès des entreprises et des particuliers au capital, ce qui a freiné l’activité économique et aggravé la récession.

Des Effets négatifs sur le système bancaire:

Augmentation du risque systémique: Les restrictions sur les dépôts et les prêts ont fragilisé le système bancaire et accru le risque de faillites bancaires.

Parmi les principales circulaires de la Banque du Liban

La Circulaire n° 151

Cette circulaire, publiée en avril 2020, vise à limiter les retraits en dollars américains des comptes bancaires. Elle a été modifiée plusieurs fois depuis sa publication.

Date de publication: 20 avril 2020

Limiter les retraits en dollars américains des comptes bancaires Mécanisme: Retrait maximum de 400 $ par mois Conversion obligatoire de 80% des retraits en livres libanaises au taux de change officiel (3 900 LL/USD) Plafond de retrait de 200 $ par semaine Limitations sur les transferts de fonds vers l’étranger



La Circulaire n° 158

Cette circulaire, publiée en juin 2021, permet aux déposants de retirer des “dollars frais” de leurs comptes en devises étrangères.

Date de publication: 8 juin 2021

Permettre aux déposants de retirer des “dollars frais” de leurs comptes en devises étrangères Mécanisme: Retrait mensuel de 400 $ en “dollars frais” pour les comptes “lollars” (dépôts en dollars convertis en livres libanaises) Retrait mensuel de 300 $ en “dollars frais” pour les comptes en dollars Attribution des dollars frais par tirage au sort



L’impact de la Circulaire 158 a été mitigé voire néfaste: La circulaire a eu des effets positifs en augmentant la liquidité en dollars et en stimulant l’activité économique quand précédemment toutes les banques refusaient de permettre le retrait de dollars. Cependant, elle a également eu des effets négatifs en augmentant les dépenses en dollars, la spéculation contre la livre libanaise, l’inflation et les inégalités.

La Circulaire n° 166

Cette circulaire, publiée en décembre 2022, remplace les circulaires n° 151 et n° 158 et introduit un nouveau mécanisme de retrait pour les dollars américains.

Date de publication: 22 décembre 2022

Remplacer les circulaires n° 151 et n° 158 et introduire un nouveau mécanisme de retrait pour les dollars américains Mécanisme: Retrait mensuel de 150 $ en “vrais dollars” (billets verts) Retrait possible uniquement via un compte “lollar” Conversion obligatoire de 50% du retrait en livres libanaises au taux de change du marché



Autres circulaires importantes

La Circulaire n° 82

Cette circulaire, publiée en 2019, impose des restrictions aux transactions financières des banques libanaises avec des institutions étrangères.

Date de publication: 19 novembre 2019

Imposer des restrictions aux transactions financières des banques libanaises avec des institutions étrangères Mesures: Plafond de 50 000 $ par mois pour les transferts de fonds vers l’étranger Interdiction des transferts de fonds vers des pays “à haut risque” Obligation pour les banques de déclarer toutes les transactions suspectes



La Circulaire n° 515

Cette circulaire, publiée en 2020, fixe un taux de change officiel de 3 900 livres libanaises pour un dollar américain.

Date de publication: 1er avril 2020

Fixer un taux de change officiel de 3 900 livres libanaises pour un dollar américain Mesures: Application du taux de change officiel pour toutes les transactions bancaires Interdiction des transactions au taux de change du marché noir



Points importants à retenir:

La circulaire n° 515 a mis en place un double système de change, avec un taux officiel et un taux du marché noir.

Ce double système a contribué à la distorsion de l’économie libanaise et à l’aggravation de la crise financière.

Il est important de noter que les circulaires de la BDL sont souvent modifiées et mises à jour. Il est donc important de se référer au site web de la BDL pour obtenir les informations les plus récentes.