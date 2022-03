Parallèelement au report des élections municipales, les partis politiques continuent leurs préparatifs concernant le scrutin législatif. Elles devraient avoir finalisé les listes électorales d’ici le 15 mars prochain, dernier jour pour le dépot des candidatures.

Si la candidature de Nadim Gemayel a été conformée hier pour Beyrouth pour ce qui est du Parti Kataëb, le Hezbollah devrait égaleme,nt lancer sa machine électorale au sein des circonscriptions de Baabda, Aley et Beyrouth.

Le mouvement chiite devrait tenter ainsi de présenter une liste commune avec le CPL et le mouvement Amal en dépit des fortes tensions entre eux. Une alliance indirecte entre CPL et mouvement Amal pourrait être ainsi conclue au niveau de la circonscription de Hasbaya-Marjayoun ou de Jbeil et de Baalbeck Hermel.

Par ailleurs, la candidature de l’ancien directeur général de la sureté générale, le général Jamil Sayyed est souhaitée par le Hezbollah dans cette même circonscription.

Celles-ci ont d’ailleurs abouti à la démission du député de Baabda, Hekmat Dib, qui a claqué les portes du courant patriotique libre.

Parallèlement, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, devrait s’exprimer ce soir au sujet des alliances électorales.

Par ailleurs, le président du bloc parlementaire du Hezbollah s’en est vivement pris au dirigeant des Forces Libanaises Samir Geagea, le considérant comme “la personne qui a coopéré à l’invasion israélienne en 1982”. “Lors de l’invasion israélienne du Liban en 1982, cette personne et son camp étaient contre les Arabes et ce sont eux qui voulaient amener les Israéliens pour qu’ils gouvernent notre pays, le Liban, mais aujourd’hui, ils ont pris tous les Arabes à leurs côtés et ils sont devenus avec les Israéliens”, rappelle le député du Hezbollah, qui estime ainsi qu’il s’agit de ramener le Liban à l’époque de l’occupation israélienne.

Côté courant du futur, on publie un communiqué appelant les adhérents du mouvement à démissionner en cas de participation à la campagne électorale, montrant un différend qui s’est encore accentué avec l’ancien premier ministre Fouad Saniora qui hésite encore à se présenter.