L’ancien député Walid Joumblatt a estimé que le programme actuel de subvention à l’achat des produits de première nécessité bénéficie avant tout aux grands commerçants et aux mafias locales et non aux familles vulnérables face à la crise économique sur Twitter.

Il a également estimé que les subventions ont un caractère arbitraire et épuisent les réserves monétaires du Liban.

“Les subventions aveugles et irréfléchies dont bénéficient les grands commerçants et mafias vont faire sauter les réserves de change et les fondements fondamentaux de l’existence”.

L’ancien parlementaire a également abordé la question des zones économiques exclusives et des négociations entre le Liban et Israël, aujourd’hui suspendues pour les délimiter mettant en garde contre une exploitation unilatérale par l’état hébreu et la Syrie.

Un programme de subvention dont les heures sont comptées alors que les réserves monétaires disponibles seraient sur le point d’être épuisées Pour rappel, le coût du programme de subvention pourrait s’achever dès juin prochain, selon le gouverneur de la banque du Liban, Riad Salamé faute de réserves monétaires disponible pour continuer à le financer. Le coût du programme était de 700 millions de dollars durant la période précédentes à la crise actuelle. Il est tombé à 500 millions de dollars actuellement, soit 6 milliards de dollars par an dont 3 milliards de dollars pour les carburants seulement. Des interrogations portent également sur la réalité des 16 milliards de dollars de réserves brutes de la Banque du Liban principalement constituées par les sommes disponibles par les 15% de réserves obligatoires sur les dépôts bancaires. La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement puisqu’il s’agirait alors d’un prêt annuel pour un montant d’un milliard de dollar de la Banque du Liban contre 6 actuellement. Ce programme serait à destination de 800 000 familles maintenant. En mars dernier, le ministre sortant des finances Ghazi Wazni a, pour sa part, estimé qu’il s’agirait de réduire le nombre de produits subventionnés de 300 à 100 produits, de réduire les subventions accordées à l’achat de carburants et de médicaments et à instaurer une carte de rationnement en faveur de 800 000 familles, induisant une réduction annuelle de moitié les subventions actuelles qui passeraient de 6 à 3 milliards de dollars. La mise en place d’un programme de cartes prépayées serait cependant tributaire de l’approbation par le parlement.