Liban/Coronavirus: 50 décès et 3 373 cas ce vendredi

Le Liban déplore 50 décès et 3 373 nouveaux cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19 ces dernières 24 heures.

Face aux retards pris dans le processus de vaccination et les critiques dont font l’objet des autorités libanaises, le ministère de la santé a décidé d’accorder à 20 entreprises du secteur privé l’autorisation de négocier avec des sociétés pharmaceutiques produisant des vaccins contre le coronavirus. 13 entreprises pourront ainsi importer le vaccin russe Sputnik V efficace à plus de 90% et en voie d’être agréé par les autorités locales et 7 autres le vaccin chinois Sinopharm dont l’efficacité a été remis en cause par des études au Brésil et déjà utilisé dans certains pays arabes comme aux Emirats Arabes Unis.

Le directeur de l’Hôpital Universitaire Rafic Hariri, le dr Firas el Abiad, a mis en garde contre une possible 4ème vague d’infections liées au coronavirus au Liban, alors que le Pays des Cèdres devrait prochainement rouvrir l’essentiel de ses secteurs économiques d’ici le 22 mars prochain.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 369 675 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. 3 373 ont été diagnostiquées positives en ce jour. Le nombre de contaminations locales quotidien est de 3 362 cas. 11 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 365 581 cas locaux et de 4 094 cas en provenance de l’étranger. 2 176 personnes seraient actuellement hospitalisées et, 915 personnes sont dans un état considéré comme critique et 287 personnes placées sous respirateurs.

80 032 sont actuellement actifs et 285 050 sont guéries 50 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 4 610 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

Le ratio de tests positifs reste élevé avec le chiffre de 18.4 %.