Le Ministère de la santé annonce que 51 personnes ont été diagnostiquées comme atteintes par le CoronarVirus COVID19 ces dernières 24 heures. 19 cas seraient d’origine locale et 32 depuis l’étranger. Ce chiffre représente la hausse la plus importante depuis le 21 mai.

Seule consolation, le nombre de cas domestiques serait en légère baisse (-1 cas).

1866 tests PCR ont été menés ces dernières 24 heures.

Cette information intervient alors que le Ministère de l’intérieur a pourtant publié hier un nouveau décret permettant la réouverture des boites de nuits ou encore des marchés aux puces. Les experts craignent qu’un relâchement des mesures de distanciation accompagnées par la réouverture des lieux publics pourrait entrainer une hausse dramatique du nombre de cas.

37 personnes seraient actuellement hospitalisées dont 8 en soins intensifs, soit une de plus. 1068 personnes en aurait guéri et on déplore toujours la morts de 32 personnes.

Par ailleurs, l’UNRWA a annoncé la présence de 2 cas dans le camp de Beddawni.

Au niveau statistique, ce 21 Juin

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 7.66 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

10.56 % de 10 à 19 ans

24.66 % de 20 à 29 ans

16.87 % de 30 à 39 ans

13.72 % de 40 à 49 ans

11.78 % de 50 à 59 ans

7.47 % de 60 à 69 ans

4.64 % de 70 à 79 ans

et 2.64 % de plus de 80 ans



57% des cas seraient des hommes et 43% des femmes. Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 42.71 % seraient asymptomatiques, 52.32 % montreraient des symptômes légers et 4.97 % seraient critiques.Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 54% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 33% suite à des déplacements à l’étranger, 12 % toujours sous investigation et 2% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Beyrouth compte 267 cas (+9 par rapport à hier)

Le Metn compte 168 cas

Le Chouf compte 146 cas au total (+1 par rapport à hier)

le caza de Baabda compte 146 cas (+12 par rapport à hier)

Zahlé compte 108 cas

le Kesrouan compte 86 cas

Le caza du Akkar compte 79 cas (+1 par rapport à hier)

Bcharré compte 74 cas

Le caza d'Aley compte 72 cas (+1 par rapport à hier)

Tyr compte 62 cas (+8 par rapport à hier)

Tripoli compte 56 cas (+6 par rapport à hier)

le caza de Jbeil compte 56 cas

Zghorta compte 55 cas

Saïda compte 50 cas (+8 par rapport à hier)

Nabatiyeh compte 27 cas (+2 par rapport à hier)

Denniyeh compte 27 cas

Batroun compte 25 cas

Baalbeck compte 20 cas

La Békaa Ouest compte 14 cas

Bint Jbail compte 13 cas

Le Koura compte 12 cas

Marjayoun compte 8 cas

Jezzine compte 5 cas

Rachaya compte 3 cas

et le Hermel compte 3 cas (+1 par rapport à hier)



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.