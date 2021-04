Les autorités libanaises indiquent déplorer 29 décès suite à des complications induites par le COVID19 et 642 nouveaux cas ces dernières 24 heures, des chiffres à prendre avec précaution en raison de la fermeture, ce weekend de nombreux laboratoires.

Il s’agit cependant du nombre de nouvelles contaminations le plus bas depuis plusieurs mois, avec notamment la baisse du ratio de tests positifs au virus.

Vers une nouvelle campagne de vaccination durant l’été

Le ministre sortant de la santé a indiqué qu’une nouvelle campagne de vaccination aura lieu durant l’été durant une conférence de presse. Il s’agira désormais d’aller aux personnes désirant se faire vacciner et non de leur demander de se déplacer dans des centres dédiés.

Il s’agira, selon Hassan Diab, de procéder à la vaccination de 5 000 personnes par jour. Cette campagne devrait être mise en oeuvre à partir de juin et vise à permettre d’atteindre une immunité de masse au sein de la population.

“De nombreux citoyens n’ont pas pu s’inscrire sur la plateforme pour diverses raisons et ont besoin d’aide, et le la popularité de cette plate-forme est par les résidents au Liban des réfugiés et les personnes déplacées de nationalités différentes sont encore très faibles, et il est du devoir du ministère de la Santé publique d’interagir avec ses partenaires pour assurer la protection de tous et mettre en œuvre sa stratégie qui vise à réaliser la vaccination le plus tôt possible”, note le ministre.

Ainsi, un million de doses de vaccins de type Pfizer et un demi millions de doses de vaccin AstraZeneca devraient parvenir au Liban dès juin, indique Hamad Hassan, auxquels s’ajouteront les doses de vaccin Sputnik et Sinopharm commandés par le secteur privé.

Commentant les derniers chiffres, le ministre les a estimé encourageant, soulignant cependant le danger toujours présent notamment lors des jours février et au sein des lieux de culte.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 521 581 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



642 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 629 cas. 13 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 516 382 cas locaux et de 5199 cas en provenance de l’étranger.



29 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 171 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs reste élevé mais diminue avec le chiffre de 11.8 %.



Hier toujours, 1 473 personnes étaient hospitalisées et 675 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 191 personnes placées sous respirateurs.

Combien de personnes ont été vaccinées? Aucun nouveau chiffre concernant les vaccinations n'a été publié aujourd'hui.

Au total, 273 748 personnes ont reçu une première dose et 146 480 personnes ont reçu les 2 doses.