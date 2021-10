Le taux d’inflation a atteint 169% sur une année glissante au Liban, indique la caisse centrale des statistiques. Cette hausse concerne tous les indicateurs, notamment ceux concernant l’habillement (+280.5%, le poste alimentaire et boissons (+244.1) ou encore ces produits liés au logement (+222.5). Seuls les produits liés aux loisirs et aux biens de consommation durable sont en-dessous de cette moyenne avec une augmentation respective de 153.6% pour l’un et de 93.7% pour l’autre.

Au niveau des sous-indicateurs, la hausse des produits alimentaires et des boissons s’explique par une hausse des produits alimentaires (+253.1%) avec plus particulièrement une hausse des prix des chocolats (+373.5%), des produits frais (+319.9%) ou encore des huiles (/313.8%) et des boissons alcooliques (+198.2%).

Parmi les produits durables, les appareils électrique de cuisine ont vu leurs prix être revu à la hausse par 535.1% tout comme les autres postes de dépense.

En ce qui concerne la santé, les prix ont augmenté de 84.5% depuis aout 2020, notamment par les services hors hospitaliers (+139.9%) suivi des médicaments et des accessoires médicaux +27.7% en raison de la levée des subventions dès le mois de septembre. Cependant, les prix des services hospitaliers ont baissé de 14.9% en raison du maintien des prix par le ministère de la santé au détriment des établissements médicaux.

Pour ce qui est du transport et des télécoms, les prix ont augmenté pour la catégorie transport de plus de 90.7% alors que ceux-ci demeurent inchangé sur le plan des télécoms.

Les prix des produits liés à l’éducation ont également été revus à la hausse avec une augmentation de 136% pour les seuls livres scolaires et de 32.4% pour les transports scolaires. Les frais scolaires sont, quant-à-eux à la baisse de 0.2%

Enfin, sur le plan des loisirs, les frais des restaurants et des cinémas ont augmenté de 224.8%.

Pour rappel, la détérioration de la livre libanaise face au dollar a atteint plus de 90% depuis 2 ans, provoquant une flambée des prix. 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 6 USD par jour.

