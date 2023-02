Après les établissements touristiques en été et les supermarchés en début d’année, les hôpitaux privés évoquent une dollarisation du tarif hospitalier en raison des variations importantes du taux de change de la livre libanaise face au dollar.

Le président de l’association des hôpitaux privés, Sleiman Haroun souligne qu’en dépit es offert du ministre de la santé qui tente par tous les moyens d’éviter une catastrophe sanitaire, la désintégration des services de l’état et l’effondrement économique qui s’amplifie impactent durement les établissements hospitaliers.

« La grève des employés de l’État, dont nous soutenons absolument les revendications, a provoqué le retard croissant dans le paiement des frais d’hospitalisation, qui, même s’ils étaient payés, perdaient plus de 60% de leur valeur, ce qui les rend incapables de payer leur dettes », note le responsable

Il rappelle ainsi que « tous les achats des hôpitaux sont tarifés en dollars ou son équivalent sur le marché noir, à un moment où leurs contrats avec les autorités officielles sont encore en livres libanaises, et donc ils s’exposent à une perte insupportable », accusant par ailleurs les autorités publiques d’avoir mis en place « un indice qui conduit pratiquement à la dollarisation de tout, des médicaments aux fournitures médicales, du carburant à la nourriture en passant par l’électricité… à l’exception des tarifs hospitaliers, ce qui est illogique, surtout puisque l’hôpital achète toutes ces commodités dont les prix ont été dollarisés. »

Par ailleurs, même la fourniture d’électricité est payée en espèce et non en chèque bancaire en raison du refus des banques à endosser ces derniers.

« Pour ces raisons et d’autres, les hôpitaux ne voient de solution que de dollariser leurs factures selon un mécanisme qui préserve leurs droits et assure leur continuité et la possibilité d’acheter des médicaments et des fournitures médicales et non médicales pour sécuriser les les traitements des patients », conclut Sleiman Haroun.