Les fabricants de farine ont indiqué que la pénurie de fioul qui touche actuellement le Liban pourrait mettre induire l’arrêt des moulins aujourd’hui même.

L’association des minotiers appelle ainsi les autorités compétentes à leur fournir le fioul nécessaire au fonctionnement de leurs équipements. Cependant, l’association regrette que les efforts menés en coordination avec les ministères de l’économie et du commerce n’ont pas mené à des résultats positifs jusqu’à présent.

Cette information intervient alors que les pénuries de carburant se poursuivent en dépit de la hausse de 66% du prix des carburants et de la suppression totale des subventions fin septembre. Les autorités mènent actuellement une campagne à l’encontre du stockage illégal et la contrebande d’essence et de carburants.

