Dans une montée de tensions sans précédent au Moyen-Orient, la situation au Liban et en Israël est devenue de plus en plus volatile, avec des développements récents indiquant une escalade potentielle du conflit dans la région. Des avions de guerre israéliens ont été signalés volant intensivement au-dessus du Kesrouan et du Metn, survolant à une altitude moyenne, signe inquiétant de l’intensification des activités militaires, alors qu’hier, un ministre israélien évoquait une possible offensive contre le Liban, faute de gains décisifs dans la Bande de Gaza.

Au sud du Liban, la situation est encore plus tendue. Des villageois chrétiens de Rmeish ont tenté d’empêcher le Hezbollah de lancer des missiles vers Israël depuis les abords de l’école locale. En réponse, le Hezbollah a tiré des coups de feu en l’air avant de quitter la zone. Cet incident souligne l’absence de consensus national au Liban, exacerbée par la diversité du pays.

Deux personnes ont été tuées suite à une frappe sur une maison dans la ville frontalière du sud de Mays al Jabal, rapporte l’Agence Nationale d’Information, tandis que le Hezbollah a annoncé la mort d’un de ses membres “sur le chemin de Jérusalem”.

Mardi, les avions de guerre et l’artillerie israélienne ont bombardé Maroun al-Ras, al-Jebbayn, Yarin et un centre de la défense civile à Tayr Harfa. Trois ambulanciers ont été légèrement blessés lors de la frappe, selon l’Association Scout Islamique affiliée au Mouvement Amal, qui a également signalé des dommages matériels à son bâtiment et à ses ambulances.

En représailles, le Hezbollah a ciblé les postes de Shumira et de Shlomi dans le nord d’Israël, ainsi que deux bâtiments dans la colonie d’Avivim. Le groupe a également visé des groupes de soldats au poste de Biranit.

Plus tard dans la journée, le Hezbollah a déclaré avoir ciblé la base aérienne de Meron dans le nord d’Israël en réponse aux frappes israéliennes sur la Bekaa et Baalbek pendant le week-end.

Le Premier Ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a salué l’appel du Conseil de Sécurité de l’ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, cinq mois après le début de la guerre dévastatrice. Mikati a décrit la résolution comme “la première étape du processus visant à mettre fin à l’agression israélienne contre la bande de Gaza”, tout en appelant la communauté internationale à exercer une pression sur Israël pour arrêter son agression contre le sud du Liban.

Mikati a également plaidé pour une solution politique “pour mettre fin au conflit et donner aux Palestiniens leurs droits”.

Bien que le Hezbollah ait déclaré qu’il respecterait tout cessez-le-feu à Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué lundi que “l’absence de victoire décisive à Gaza” pourrait rapprocher Israël d’une guerre dans le nord.

Les frappes de représailles du Hezbollah sur le nord d’Israël, les hauteurs du Golan occupé et les fermes de Chebaa occupées, comprenant 60 roquettes sur deux positions militaires israéliennes dans le Golan, en réponse aux frappes israéliennes sur la Bekaa, marquent une intensification dramatique du conflit.