Une dépêche de l’ANI révèle qu’hier soir, l’armée israélienne a franchi une nouvelle limite dans ses agressions, avec des avions de guerre attaquant une habitation civile dans la ville de Khirbet Salem. Cette attaque a entraîné la mort de trois membres d’une même famille, Jaafar Ali Marji, Ali Jaafar Marji et Hassan Jaafar Marji, désormais considérés comme martyrs par la Résistance islamique qui a officiellement réagi à cet événement tragique. L’attaque a également fait plusieurs blessés, dont les noms ont été divulgués : Nour Majid, Malak Majid, Mohammed Saleh, Al-Arafiq Ayub, Madeleine Zuhair Haider, Marwa Samer Saad, Saad Samer Saad et Zainab Samer Saad, tous soignés à l’hôpital gouvernemental de Tibenen pour des blessures décrites comme mineures, à l’exception de Marji Ahlam Fakih, la mère des deux victimes, qui est dans un état grave.

Les équipes de défense civile, soutenues par l’Association des scouts du message islamique et l’Organisation islamique de la santé, ont été mobilisées tout au long de la nuit. Elles ont œuvré sans relâche pour déblayer les décombres afin de retrouver les corps des disparus et pour nettoyer les routes affectées par le raid, tentant de ramener un semblant de normalité dans ce contexte de désolation. Le bombardement n’a pas épargné l’infrastructure civile, causant des dommages significatifs à de nombreuses habitations dans les villes de Khirbet Silm et Sawan, affectant gravement les biens, l’agriculture et les services essentiels, notamment l’eau et l’électricité.

Dans une poursuite de l’agression, des bombardements d’artillerie israéliens ont été rapportés aux alentours des villes de Naqoura, Jabal Labuna, Al-Shaab’l, Tirharafa et Dahira après minuit. Par ailleurs, des avions de reconnaissance ont été observés survolant continuellement les villages des secteurs occidental et central, atteignant même la périphérie de la ville de Tyr, tandis que des bombes éclairantes étaient larguées au-dessus des villages frontaliers adjacents à la Ligne bleue, aggravant la tension dans la région. Ces survols se sont étendus jusqu’au Hermel, dans le nord est du Liban.

Un correspondant de l’ANI à Nabatieh a également signalé que peu après minuit, une nouvelle violation aérienne israélienne qui a ciblé les hauteurs d’Ijm al-Tuffah avec un raid de missiles, marquant une intensification des hostilités dans la région.