Lors de la réunion du conseil des ministres qui s’est tenue ce jeudi 21 avril au Grand Sérail, le premier ministre Najib Mikati a dénoncé l’opposition du Parlement au projet de loi instaurant un contrôle formel des capitaux. Il estime ainsi que les demandes à ce que soient publiés à la fois les projets de contrôle de capitaux et de garantie bancaire sont erronées.

“Le contrôle des capitaux ne parle pas du volume des dépôts ni de leur garantie, et cette loi devait être approuvée au lendemain du début de la crise financière. au Liban, mais le retard dans la prise de décision continue”, a ainsi déclaré Najib Mikati en ouverture du conseil des ministres, soulignant que celui-ci doit être temporaire afin de contrôler les transferts financiers à l’étranger.

Ceux qui y sont opposés ont des visées “populistes avant les élections, mais elle causera plus de problèmes”, déclare le locataire du Grand Sérail, qui souligne que les conditions posées par le FMI consistent en l’approbation – outre du contrôle des capitaux -, de la réforme du secret bancaire et de la restructuration du secteur financier en plus de la répartition des pertes de ces secteurs.