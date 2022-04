Les effets d’entraînement de la situation économique mondiale – avec des prix élevés et une inflation accrue – exacerbent la crise calamiteuse du Liban, avec de graves conséquences pour la santé des enfants, a déclaré l’UNICEF dans un rapport publié à l’occasion de la Semaine mondiale de la vaccination (WIW).

Cela entraînera davantage de perturbations dans le secteur de la santé, déjà marqué par un exode majeur des professionnels de la santé, un gel des embauches par les établissements de santé et des limitations des importations de médicaments et d’équipements qui ont gravement affecté la qualité des soins de santé pour les femmes et les enfants.

Le rapport, Une crise sanitaire qui s’aggrave pour les enfants, souligne que la chute critique des taux de vaccination a rendu les enfants vulnérables à des maladies potentiellement mortelles telles que la rougeole, la diphtérie et la pneumonie. La vaccination systématique des enfants a chuté de 31 % alors que les taux étaient déjà à un niveau inquiétant, créant un vaste bassin d’enfants non protégés vulnérables à la maladie et à son impact.

Le maintien de la chaîne du froid pour les vaccins est essentiel et la hausse des prix du carburant pose de nouvelles menaces pour les services essentiels, tels que la livraison des vaccins, malgré les efforts visant à augmenter rapidement l’utilisation de l’énergie solaire.

« Avec 80 % de la population vivant dans la pauvreté, de nombreuses familles ne peuvent même pas payer le coût du transport pour emmener leurs enfants dans un centre de soins de santé, et beaucoup ne sont plus en mesure de fournir à leurs enfants la nourriture et la nutrition dont ils ont besoin pour survivre et prospérer », a déclaré Ettie Higgins, Représentante a.i. de l’UNICEF.

L’enquête nationale libanaise sur la nutrition 2021 montre que les indicateurs nutritionnels clés pour les jeunes enfants sont faibles dès le début de la vie et s’aggravent avec le temps. Plus de 90 % des enfants ne respectent pas les normes de fréquence minimale des repas, de diversité alimentaire ou de régime alimentaire acceptable pendant la période cruciale pour la croissance et le développement jusqu’à l’âge de 2 ans.

Un soutien est indispensable pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation sanitaire et nutritionnelle et protéger les femmes et les enfants les plus vulnérables alors que le Liban est sous le choc d’un effondrement économique, du COVID-19, des conséquences des explosions du port de Beyrouth en 2020 et, maintenant, de la crise économique mondiale. situation.

« La crise complexe ne montrant aucun signe de ralentissement, une action concertée est essentielle pour donner la priorité à la santé des enfants. Le Liban ne peut pas se permettre d’avoir des enfants en mauvaise santé et démunis sur le plan nutritionnel », a déclaré Ettie Higgins. « L’UNICEF réitère son appel au gouvernement libanais et à toutes les parties prenantes pour qu’ils redoublent d’efforts pour vacciner tous les enfants contre les maladies évitables par la vaccination et pour améliorer le bien-être nutritionnel des enfants et des femmes.