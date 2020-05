Le Premier ministre libanais: le coronavirus pousse le Liban vers une crise alimentaire majeure

Autrefois grenier de la Méditerranée orientale, le Liban est confronté à un défi dramatique qui semblait inimaginable il y a une décennie: le risque d’une crise alimentaire majeure. Il y a quelques semaines, le Liban a été témoin de ses premières «manifestations contre la faim». De nombreux Libanais ont déjà cessé d’acheter de la viande, des fruits et des légumes et pourraient bientôt avoir du mal à se payer même du pain. Human Rights Watch et la Banque mondiale ont averti que plus de la moitié des ménages libanais pourraient ne pas être en mesure d’acheter de la nourriture d’ici la fin de l’année.

Comment en est-on venu là? Le Liban et son peuple ont été frappés par une triple crise. Premièrement, en raison de la mauvaise gestion politique et de la corruption qui ont duré des décennies, il y a eu un manque dramatique d’investissement dans notre secteur agricole, qui représente un quart de la main-d’œuvre nationale mais seulement 3% de notre production économique.

En raison de la situation financière du Liban, il était moins coûteux d’importer de la nourriture que de la produire localement, bien que notre pays ait la chance d’avoir de l’eau, du soleil, un sol riche et des agriculteurs talentueux. Plus de la moitié de la nourriture libanaise est importée. Cela est à la fois une grande honte et gravement dangereux pour notre souveraineté alimentaire.

Deuxièmement, le Liban traverse une crise économique et financière sans précédent qui a conduit le pays à ne pas pouvoir rembourser sa dette extérieure. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une baisse de 12% du produit intérieur brut du Liban cette année. Les gens perdent leur emploi tandis que notre monnaie nationale se déprécie rapidement. Le prix des aliments importés a plus que doublé depuis le début de l’année.

Troisièmement, la crise de la covid-19 et le verrouillage nécessaire ont dramatiquement aggravé la crise économique et bouleversé profondément la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Quatre-vingt pour cent de notre blé provient d’Ukraine et de Russie. Le mois dernier, la Russie a suspendu ses exportations de blé à la suite de la covid-19, tandis que l’Ukraine envisage une démarche similaire.

Mon gouvernement prend des mesures importantes pour remédier à cette situation dramatique. Nous élargissons les filets de sécurité sociale pour protéger les membres les plus vulnérables de notre société, et nous faisons de notre mieux pour fournir des aides spécifiques. Nous réprimons les supermarchés et les magasins qui gonflent artificiellement les prix. Nous avons récemment adopté le premier plan de redressement financier du Liban et avons sollicité le soutien du FMI – ce qui est indispensable pour stabiliser notre monnaie et remettre notre économie sur pied. Enfin et surtout, nous travaillons sur une série de mesures pour améliorer la souveraineté alimentaire du Liban.

Les ressources du Liban sont extrêmement limitées et une réponse purement nationale ne suffira pas. De plus, le Liban n’est pas seul dans cette situation. À la suite de la pandémie, une crise mondiale de sécurité alimentaire émerge. Le Programme alimentaire mondial estime que la pandémie pourrait doubler le nombre de personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire confrontés à de graves pénuries alimentaires d’ici la fin de 2020. Pour répondre à cette urgence et éviter une crise majeure de la sécurité alimentaire, j’appelle la communauté internationale communauté pour concevoir et mettre en œuvre un plan à trois niveaux.

Premièrement, il faut résister aux tentatives de restreindre les exportations alimentaires auxquelles certains pays ont déjà cédé. Ceux-ci ne font que réduire la disponibilité et augmenter les prix. Les États-Unis, le Groupe des 20 (G-20) et l’Organisation mondiale du commerce doivent avancer et approuver des politiques sur les restrictions à l’exportation. Il est voué à l’échec dans une crise qui affecte tous les pays à construire des barrières.

Deuxièmement, j’appelle les États-Unis, le G-20 et le Programme alimentaire mondial à coordonner une réponse politique en matière de sécurité alimentaire visant à la fois les pays à revenu faible et intermédiaire. Le maintien de l’approvisionnement alimentaire et la prévention de l’inflation des prix devraient être au cœur de cette réponse.

Enfin, les États-Unis et l’Union européenne devraient créer un fonds d’urgence dédié pour aider le Moyen-Orient à éviter une grave crise alimentaire; sinon, la famine pourrait déclencher un nouveau flux migratoire vers l’Europe et déstabiliser davantage la région. Des avertissements explicites sont venus récemment d’Arif Husain , économiste en chef du Programme alimentaire mondial.

La sécurité alimentaire devient une crise mondiale nécessitant une réponse mondiale coordonnée. Ce serait une tragédie de plus si nos efforts pour vaincre l’épidémie de Covid-19 finissaient par céder la place à la famine et à la migration de masse, dont les effets se feraient sentir pendant des générations.