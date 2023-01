La valeur de la livre libanaise poursuit sa détérioration avec un nouveau-plus bas historique de 63 000 LL/USD dans les marchés parallèles. avec un taux à l’achat de 62 900 LL/USD et de 63 100 LL/USD à la vente. La différence de 200 LL/USD entre achat et vente indique que la pression sur la monnaie locale reste forte et les experts soulignent que la volatilité actuelle de la livre libanaise est désormais incontrôlée.

Côté instances de tutelle, la réduction importante des injections de devises étrangères par la Banque du Liban, qui ont été estimées à 1.3 milliards de dollars semble amener à une dégradation rapide de la parité de la monnaie face au dollar. Ce facteur se traduit par une incapacité de la BdL à disposer des sommes suffisantes sauf à recourir aux réserves monétaires obligatoires, dernier filet de sécurité pour les dépôts privés.

Parallèlement cette détérioration induit une nouvelle baisse importante du pouvoir d’achat de la population et une nouvelle hausse importante des prix. Pour rappel, 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et un tiers dans un état de pauvreté extrême avec des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire d’un grand nombre de résidants libanais.