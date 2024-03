Philippe de Gaulle, fils du général Charles de Gaulle et ancien officier de marine et homme politique français, a joué un rôle singulier qui l’a relié intimement au Liban, une nation qui partage une profonde histoire avec la France.

Né le 28 décembre 1921, Philippe de Gaulle a d’abord marché dans les traces de son père en se consacrant au service militaire. Engagé dans la marine française, il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, devançant l’appel de son père lancé la veille sur les ondes de la BBC mais pour lui, hors de question de baisser les bras et au-delà, bâtissant une carrière distinguée ponctuée de bravoure et d’engagement. Sa trajectoire reflète la ténacité et la résilience étaient un exemple pour tous.

C’est à 19 ans, qu’il s’est engagé dans la lutte contre l’infamie, étant un des premiers compagnons de la libération, un compagnon qui n’aura cependant jamais à être décoré pour ne pas qu’on puisse accuser son père de favoritisme. C’est également devant lui que Paris sera libérée quand il recevra l’acte de capitulation des soldats allemands. Il n’hésitait pas, malgré sa filiation, à aller au-devant et à montrer l’exemple, à servir jusqu’au bout.

Tout comme son père, Philippe de Gaulle est passé par le Liban quand le Grand Charles été affecté à l’État-Major des Troupes du Levant à Beyrouth entre novembre 1929 et novembre 1931. Il était même élève d’une école jésuite au pays des cèdres.

Son père Charles a marqué l’histoire du Liban lors de ses retours pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941 et 1942, il a affirmé les positions de la France Libre et a joué un rôle dans la proclamation de l’indépendance du Liban et de la Syrie, montrant ainsi son influence durable sur le destin politique du pays, puis dans les années 1960, arrivé aux affaires, il continuera à soutenir ce jeune pays durant les épisodes que tous connaissent.

Dans les moments tumultueux, lorsque le Liban a traversé des périodes d’incertitude et de conflits, les principes de liberté et de souveraineté promus par la famille de Gaulle ont résonné avec force. La présence française, historiquement marquée par le mandat français sur le Liban, a été renforcée par des figures comme Charles de Gaulle, qui incarnait l’amitié et le soutien continu entre les deux nations et au-delà des français et des libanais.

Philippe de Gaulle en était l’héritier.

Tout comme son père, Philippe de Gaulle était porteur d’un message aux Libanais, celui de ne jamais perdre espoir face aux défis que lui imposent les situations comme nos crises actuelles, des abîmes de l’humiliation causée par la guerre et l’occupation, à la résurgence et jusqu’au nouvel âge d’or, de la destruction de l’état à la reconstruction d’un état, de l’injustice à la justice.

Philippe de Gaulle n’était pas seulement le fils de son père; il était aussi le gardien d’un héritage, d’une vision du monde où la liberté des peuples et le respect des nations tenaient encore une place prépondérante, un discours qui devrait résonner d’autant plus aujourd’hui pour les libanais dont le pays où l’indépendance et la souveraineté sont souvent menacés.

Il était l’un des premiers compagnons de son père au creux d’une vague dont on ignorait si elle allait engloutir la France dans la défaite de la 2ème guerre. Pourtant elle s’est relevée ensuite plus forte que jamais et lui a toujours servi ce pays, jusqu’à s’effacer quand le devoir le lui dictait et rester à l’ombre de son père. Un exemple …

C’est cet exemple qui devrait être celui qui inspire aujourd’hui les libanais et plus spécifiquement nos serviteurs qui devraient être au service de l’état et de la population en général. Servir son pays, sa population et ses intérêts et non ses intérêts propres. Se sacrifier aussi.

Philippe de Gaulle s’en est allé. Sa disparition laisse derrière lui un modèle de courage et d’engagement envers les idéaux de son pays comme ceux du Liban, une nation qui tient en haute estime les héros de la liberté et les artisans de la paix, une chose dont on devrait s’inspirer.