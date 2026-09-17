Port de Beyrouth : derrière la fuite de la note judiciaire, une nouvelle bataille autour de l’enquête

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Une pièce de procédure censée rester secrète se retrouve au centre du débat public

L’enquête sur l’explosion du port de Beyrouth connaît un nouveau déplacement de son centre de gravité. Avant même que le juge d’instruction Tarek Bitar ne rende sa décision, des informations attribuées à la note du parquet général ont commencé à circuler. Elles concernent plusieurs anciens responsables politiques et ont immédiatement provoqué réactions, accusations et démarches judiciaires. Le débat ne porte donc plus seulement sur les responsabilités dans l’explosion. Il concerne désormais la divulgation d’une pièce de la procédure, son contenu réel et les effets politiques produits par sa publication prématurée.

Al Quds du 17 septembre 2026 rapporte que des informations provenant d’une source judiciaire ont fait état d’une demande du parquet visant à retenir une responsabilité pénale contre plusieurs responsables dans le dossier du port. Le quotidien cite les anciens ministres Ghazi Zeaiter, Youssef Fenianos et Ali Hassan Khalil, ainsi que l’ancien Premier ministre Hassan Diab. Le nom de l’ancien président Michel Aoun a également circulé, avec l’évocation d’une responsabilité pour négligence.

Au cœur de cette séquence se trouve une note rédigée par le procureur général Mohammad Saab et transmise au juge Tarek Bitar. Ce document est devenu public par fragments avant que la procédure ne produise son résultat judiciaire définitif. C’est précisément cette chronologie qui alimente la controverse.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 rapporte les explications de l’ancien ministre Salim Jreissati. Celui-ci insiste sur la nature juridique de la pièce transmise au juge. Selon lui, la note du parquet est secrète et n’a pas de caractère contraignant. Elle constitue une position du ministère public remise au juge d’instruction, mais ne se confond ni avec une décision du juge ni avec l’acte d’accusation attendu dans l’affaire.

Cette distinction est essentielle. Les noms qui circulent ne peuvent pas être traités comme ceux de personnes définitivement mises en accusation sur la seule base des informations divulguées. Le juge Tarek Bitar conserve son pouvoir d’appréciation sur la suite de la procédure.

La fuite a pourtant créé une réalité politique avant même la décision judiciaire.

Michel Aoun répond par une plainte pénale

La réaction de Michel Aoun a été immédiate. Nahar du 17 septembre 2026 rapporte que l’ancien président a annoncé le dépôt d’une plainte pénale après la publication d’informations présentant son nom comme concerné par la note du parquet général.

Michel Aoun invoque plusieurs infractions. Il dénonce la fabrication de fausses informations, la diffamation et la violation du secret de l’instruction. Il affirme agir au nom du respect dû aux victimes et de la protection de la vérité et de la justice.

Al Bina’ du 17 septembre 2026 rapporte également cette démarche. La formulation retenue par l’ancien chef de l’État est importante : sa plainte ne porte pas seulement sur le fait que son nom soit apparu dans la presse. Elle attaque aussi le processus ayant permis à des informations présentées comme issues d’une procédure confidentielle d’entrer dans le débat public.

Al Quds du 17 septembre 2026 donne davantage de détails sur la réaction politique qui a suivi. L’ancien député Amal Abou Zeid s’interroge sur la nature de la procédure après la diffusion du nom de Michel Aoun. Il évoque le risque d’une justice sélective ou d’un procès politique déguisé.

D’autres réactions ont été plus nuancées. Al Quds rapporte que l’ancien député Farès Souhaid a refusé que la question se résume à une succession de noms divulgués. Il a recentré le débat sur une interrogation plus fondamentale : l’explosion du port doit-elle être juridiquement comprise comme une explosion ou comme un acte provoqué ? Il s’interroge également sur la possibilité que la circulation des noms détourne l’attention des questions de fond attendues depuis le début de l’enquête.

Eli Mahfoud, président du Mouvement du changement, adopte selon le même journal une position différente malgré son opposition politique à Michel Aoun. Il estime que la démarche judiciaire concernant l’ancien président ne doit pas donner lieu à de la jubilation ou à une logique de revanche. Pour lui, la politisation et la vengeance ne rapprochent pas les Libanais de la vérité sur le port.

La fuite a donc immédiatement produit ce que l’enquête cherche depuis des années à éviter : une nouvelle ligne de fracture politique autour de la procédure judiciaire.

Une note du parquet n’est pas l’acte d’accusation

La confusion entre les différentes étapes de la procédure constitue l’un des principaux dangers de la séquence.

Dans son entretien à Ad Diyar du 17 septembre 2026, Salim Jreissati rappelle que la note attribuée au procureur Mohammad Saab a été transmise au parquet général avant d’être remise au juge d’instruction Tarek Bitar. Il souligne que cette pièce reste une appréciation juridique et qu’elle n’est pas contraignante pour le juge.

Autrement dit, son contenu ne préjuge pas automatiquement de la décision que prendra Tarek Bitar.

Cette distinction devient d’autant plus importante que la divulgation intervient dans un dossier où chaque évolution judiciaire est immédiatement interprétée politiquement. Le port de Beyrouth reste associé à des années de blocages, de recours, de conflits de compétence et de confrontation entre magistrats et responsables politiques. La circulation prématurée d’une pièce peut donc modifier la perception du dossier avant que le juge n’ait achevé son travail.

Le problème n’est pas seulement médiatique. Il touche à l’équilibre de la procédure.

Une note du parquet peut contenir une analyse des faits, une qualification juridique et une appréciation des responsabilités. Le juge d’instruction reste toutefois chargé de décider de la suite à donner aux éléments réunis. En publiant des fragments de cette analyse avant la décision, le débat public risque de traiter comme une conclusion ce qui n’est encore qu’une étape.

C’est précisément sur ce point que les réactions politiques se concentrent. Les adversaires de Michel Aoun peuvent être tentés de lire la divulgation comme la confirmation d’une responsabilité. Ses soutiens peuvent y voir une opération politique. Dans les deux cas, la procédure judiciaire risque de disparaître derrière la confrontation.

Derrière les noms, une question constitutionnelle revient au premier plan

La circulation des informations sur les anciens ministres et Hassan Diab réactive également un conflit juridique ancien : quelle juridiction peut poursuivre les présidents et ministres pour des faits liés à l’exercice de leurs fonctions ?

Al Quds du 17 septembre 2026 souligne que les éléments attribués à la note de Mohammad Saab ont remis cette question au premier plan. Les anciens ministres Ghazi Zeaiter, Youssef Fenianos et Ali Hassan Khalil ainsi que l’ancien Premier ministre Hassan Diab sont cités parmi les responsables auxquels une responsabilité pénale serait attribuée.

Le problème tient au partage des compétences entre la justice ordinaire et le Conseil supérieur chargé de juger les présidents et les ministres. Cette controverse a accompagné une grande partie de l’enquête sur le port.

Elle dépasse donc les personnes nouvellement citées.

Si les faits reprochés sont considérés comme relevant directement de l’exercice des fonctions ministérielles, la question d’une juridiction spéciale peut être soulevée. S’ils sont qualifiés d’infractions ordinaires détachables de l’exercice politique, la compétence de la justice judiciaire peut être défendue.

La fuite remet ce débat sur la table avant même que les actes définitifs de l’instruction ne soient connus. Cela ajoute une nouvelle couche de confrontation juridique à une affaire déjà marquée par les recours et les contestations de compétence.

Le risque est évident : une bataille procédurale pourrait commencer sur la base d’un document dont le contenu complet n’a pas été officiellement rendu public.

Qui avait intérêt à faire sortir l’information ?

La question de l’origine de la divulgation est désormais inévitable.

Salim Jreissati, interrogé par Ad Diyar du 17 septembre 2026, estime qu’une plainte contre inconnu pourrait être déposée pour déterminer l’auteur de la fuite. Il évoque également la possibilité de saisir l’inspection judiciaire si un magistrat devait apparaître à l’origine de la divulgation.

Son raisonnement ne s’arrête pas à la violation du secret. Jreissati met en cause le calendrier de l’opération. Il relève que les informations ont émergé au moment même où le Parlement examinait l’action du gouvernement.

Cette coïncidence alimente les accusations politiques. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, d’identifier l’auteur de la fuite ni d’établir son intention.

Le calendrier mérite néanmoins attention. Le 17 septembre, l’actualité libanaise est dominée par la séance parlementaire de mise en cause du gouvernement de Nawaf Salam. Les députés s’affrontent sur le désarmement, l’accord-cadre, l’économie, l’électricité et les négociations avec Israël. La tension entre le Courant patriotique libre et le gouvernement est particulièrement forte. À la fin de la séance, Gebran Bassil demande un vote de confiance.

C’est dans cette atmosphère que le nom de Michel Aoun apparaît dans le dossier du port.

Al Quds rapporte d’ailleurs une réaction politique attribuant explicitement à la fuite une volonté de détourner l’attention de la séance parlementaire. Cette accusation appartient au registre politique. Elle illustre cependant l’effet produit : au lieu de rester confinée au dossier judiciaire, la note devient immédiatement une arme dans l’affrontement entre camps.

L’identité de celui qui a transmis les informations devient alors presque aussi sensible que leur contenu.

Le risque d’une enquête parallèle menée dans les médias

Le dossier du port porte une charge particulière. L’explosion a causé des morts, des blessés, des destructions massives et un traumatisme durable. Chaque information concernant l’enquête est donc suivie avec une attention exceptionnelle.

Cette attente crée également un marché politique et médiatique pour les fuites.

Lorsque la procédure avance lentement, chaque document devient susceptible d’être présenté comme une révélation décisive. Des noms circulent avant les décisions. Des hypothèses sont transformées en accusations. Les réactions politiques précèdent parfois la publication des actes judiciaires.

Le danger est de voir apparaître deux enquêtes parallèles.

La première est conduite par Tarek Bitar et suit les règles de la procédure. La seconde se déroule dans l’espace public, à partir de fragments de documents, d’informations de sources judiciaires et de réactions partisanes.

Ces deux temporalités ne sont pas compatibles. Le juge peut avoir besoin de semaines ou de mois pour arrêter une qualification. L’espace médiatique exige immédiatement une réponse sur les responsables.

La fuite de la note de Mohammad Saab accentue cette tension.

Elle crée l’impression que les conclusions sont déjà connues alors que le juge n’a pas encore rendu sa décision finale. Elle permet également à chaque camp de sélectionner la partie du dossier qui soutient sa propre lecture.

Pour les familles des victimes, cette situation peut être particulièrement lourde. Elles attendent avant tout une réponse sur les responsabilités dans l’explosion. Une nouvelle bataille sur la fuite risque de déplacer encore une fois le débat de la catastrophe elle-même vers les conflits institutionnels et politiques.

La question centrale reste celle des responsabilités

Les réactions rapportées par Al Quds du 17 septembre 2026 montrent que certains responsables politiques tentent déjà de ramener le débat au fond du dossier.

Farès Souhaid pose ainsi la question de la nature même de la catastrophe. La priorité, selon son intervention rapportée par le quotidien, reste de déterminer ce qui s’est réellement produit. Cette interrogation renvoie aux attentes qui accompagnent l’enquête depuis l’explosion : origine des substances, conditions de leur présence au port, responsables informés du danger, décisions prises ou non prises et chaîne de responsabilités.

La circulation d’une liste de noms ne répond pas à ces questions.

Elle peut même les masquer si l’attention se concentre uniquement sur l’identité des responsables politiques cités.

Le futur acte du juge Tarek Bitar devra au contraire construire une chaîne juridique. Il devra expliquer quels faits sont retenus contre chaque personne, sur quelle base et selon quelle qualification. C’est cette architecture qui permettra de mesurer la portée réelle de l’enquête.

La note du parquet n’en constitue qu’une composante.

Une fuite qui pourrait ouvrir une enquête dans l’enquête

La plainte de Michel Aoun ajoute désormais un dossier au dossier.

Si elle donne lieu à des investigations, la justice devra déterminer comment les informations concernant la note du parquet ont été obtenues et diffusées. La question pourrait conduire à examiner le parcours du document et les personnes qui y ont eu accès.

Cette enquête parallèle serait particulièrement sensible si elle touchait des membres de l’appareil judiciaire.

Salim Jreissati évoque précisément cette possibilité lorsqu’il parle d’une éventuelle saisine de l’inspection judiciaire. Il défend en même temps la réputation des magistrats Mohammad Saab et Tarek Bitar, qu’il présente comme au-dessus des soupçons. Son accusation vise donc moins les deux principaux acteurs de la procédure que le mécanisme ayant permis la circulation de l’information.

Le paradoxe est saisissant. Une enquête destinée à établir les responsabilités dans l’une des plus graves catastrophes de l’histoire récente du Liban pourrait désormais générer une deuxième procédure destinée à établir les responsabilités dans la divulgation de ses propres documents.

La manière dont cette affaire sera traitée aura un effet direct sur la crédibilité de la suite.

Si l’origine de la fuite reste inconnue, chaque nouvelle information judiciaire pourra être soupçonnée d’être utilisée politiquement. Si une enquête établit clairement le circuit de la divulgation, elle pourra au contraire contribuer à séparer le travail judiciaire de la bataille partisane.

Le véritable rendez-vous reste cependant entre les mains de Tarek Bitar. Tant que sa décision n’est pas rendue, les informations attribuées à la note de Mohammad Saab ne constituent pas le dernier mot de l’enquête.

Le 17 septembre 2026, le dossier du port se trouve donc à un moment étrange. Des responsabilités commencent à être évoquées publiquement, mais la pièce qui les mentionnerait n’a pas vocation à remplacer la décision du juge. Une plainte est déposée pour violation du secret, tandis que les réactions politiques se multiplient déjà autour des noms divulgués.

La prochaine bataille ne portera pas seulement sur les personnes susceptibles d’être poursuivies. Elle portera aussi sur la capacité de la justice à reprendre le contrôle d’une procédure dont une partie vient de sortir du dossier judiciaire pour entrer, prématurément, dans l’arène politique.

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