Zawtar al-Gharbiyah, laboratoire du Sud : derrière la visite américaine, un modèle sécuritaire se dessine

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Une petite localité au cœur d’un dossier beaucoup plus vaste

La visite de l’ambassadeur américain Michel Issa à Zawtar al-Gharbiyah et Qaaqaiyat al-Jisr ne ressemble guère, à la lumière des informations publiées par la presse libanaise, à une simple tournée dans le Sud. Son calendrier lui donne une autre portée. Le déplacement intervient après la visite du président Joseph Aoun dans la région de Nabatiyeh, au moment où les négociations entre le Liban et Israël peinent à produire des résultats visibles. Il coïncide aussi avec les préparatifs de la réunion de Paris consacrée au soutien à l’armée libanaise et avec la poursuite des contacts diplomatiques à Washington.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 place précisément la visite dans cette séquence. Selon des sources suivant les déplacements de l’ambassadeur américain, Washington chercherait à éprouver sur le terrain le fonctionnement de l’accord-cadre après les difficultés rencontrées par le processus de négociation. Zawtar al-Gharbiyah devient ainsi un point d’observation privilégié. Il s’agit de mesurer ce que produit, dans une localité réelle, la combinaison entre présence de l’armée, retour des habitants, absence affichée de structures militaires du Hezbollah et reprise progressive de la vie civile.

Cette expérimentation pourrait prendre une importance considérable. Les négociations ne portent plus uniquement sur un règlement global du Liban-Sud. Une méthode graduelle apparaît. Elle consiste à traiter certaines zones séparément, à y installer les conditions d’un retour de l’État, puis à utiliser les résultats obtenus pour préparer les étapes suivantes.

Le président Joseph Aoun s’inscrit ouvertement dans cette logique. Ad Diyar du 17 septembre 2026 rapporte qu’il réclame le passage à de nouvelles zones expérimentales dans le Sud. Pour lui, la séquence doit commencer par le retrait israélien. L’armée libanaise doit ensuite se déployer sur les territoires concernés. Les habitants doivent pouvoir revenir. Cette progression doit également permettre à l’État de reprendre son rôle sans provoquer de confrontation interne autour du dossier des armes.

Zawtar devient ainsi un test. Mais derrière cette expérimentation sécuritaire se dessine une ambition plus vaste : déterminer si un village peut servir de modèle à une nouvelle organisation du Sud.

Des négociations globales à la méthode des zones pilotes

L’idée des zones expérimentales répond d’abord au blocage de la négociation générale. Al Akhbar du 17 septembre 2026 rapporte que la rencontre organisée à Washington entre la représentante libanaise et le représentant israélien a duré environ deux heures sans déboucher sur une percée annoncée. Les discussions ont porté sur l’application de l’accord-cadre, la demande libanaise d’arrêt des opérations israéliennes et de retrait, ainsi que sur la possibilité d’élargir les zones expérimentales.

Le désaccord porte en grande partie sur l’ordre des mesures. Beyrouth réclame des actes israéliens concrets, notamment l’arrêt des opérations et le retrait, avant de franchir de nouvelles étapes. Israël lie au contraire ses propres mouvements aux progrès accomplis sur les armes du Hezbollah et sur l’extension de l’autorité de l’État. Washington cherche à maintenir le processus malgré ces priorités contradictoires.

La zone expérimentale permet de réduire provisoirement l’ampleur du différend. Au lieu de régler simultanément l’ensemble du Liban-Sud, les parties peuvent travailler sur un territoire restreint. L’armée y prend davantage de responsabilités. Les habitants reviennent. La situation sécuritaire est observée. Israël évalue ce qu’il considère comme la disparition ou non de la présence du Hezbollah. Les États-Unis peuvent ensuite tenter de transformer cette expérience en précédent.

La méthode semble simple. Son application l’est beaucoup moins.

Car chaque partie ne donne pas la même définition au succès. Pour Beyrouth, le retour de l’armée et des habitants doit constituer une étape vers la restauration de la souveraineté. Pour Israël, le critère paraît également englober la capacité de l’État à empêcher toute reconstitution de la présence du Hezbollah. Or cette dernière notion peut être interprétée de manière très large.

C’est précisément ce que révèle le cas de Zawtar.

Une ancienne idée revient dans les négociations

L’intérêt porté à Zawtar al-Gharbiyah ne daterait pas de la visite de Michel Issa. Ad Diyar du 17 septembre 2026 le fait remonter aux réunions du mécanisme organisées avant la guerre du 2 mars. Une proposition avait alors émergé : transformer Zawtar en zone modèle et accompagner l’expérience sécuritaire d’un projet industriel.

Selon les informations du quotidien, l’idée consistait à créer dans la localité une zone industrielle dont le financement serait assuré par un pays arabe. Israël devait contribuer à convaincre cet État de participer au projet. Beyrouth aurait initialement accueilli la proposition avec étonnement.

L’intérêt pour Zawtar aurait notamment été lié à la composition de la localité. Ad Diyar la présente comme un exemple de coexistence entre plusieurs communautés. Cette caractéristique lui donnerait une valeur particulière pour une expérience qui ne serait plus seulement militaire. Il s’agirait de tester la capacité à reconstruire simultanément sécurité, activité économique et vie collective.

La présence d’un volet industriel modifie profondément la lecture du projet. Le modèle ne consisterait plus uniquement à faire entrer l’armée dans une zone puis à vérifier l’absence d’armes. Il chercherait à créer les conditions permettant aux habitants de rester durablement sur place.

Le raisonnement est particulièrement important dans un Sud touché par les destructions, les déplacements de population et l’affaiblissement de l’activité économique. La sécurité militaire ne suffit pas si le retour des habitants ne s’accompagne pas de logements, de services et de revenus. Une zone industrielle pourrait alors devenir un instrument de stabilisation autant qu’un projet économique.

Cette approche fait apparaître une nouvelle dimension des discussions sur le Sud. La reconstruction pourrait être utilisée comme l’un des leviers du nouvel ordre sécuritaire. Les investissements suivraient les progrès constatés sur le terrain. À terme, développement et sécurité pourraient devenir les deux composantes d’un même mécanisme.

Le retour des habitants fait surgir le premier désaccord

Zawtar montre cependant rapidement les limites de cette logique.

Selon Ad Diyar du 17 septembre 2026, la localité n’était pas occupée lorsqu’elle a été intégrée à cette réflexion expérimentale. L’armée libanaise y a assumé ses responsabilités et les habitants ont regagné leurs maisons. Aucun déploiement militaire visible du Hezbollah n’y aurait été constaté.

Pourtant, les objections israéliennes n’auraient pas disparu.

Des sources citées par Ad Diyar rapportent qu’Israël a transmis aux Américains des réserves sur ce qui se passait dans la localité. L’armée libanaise aurait été accusée d’avoir permis un retour indirect du Hezbollah. Les critiques auraient notamment visé l’activité de l’Association islamique de santé et la présence de certains habitants considérés comme proches ou sympathisants du parti.

Le différend change alors de nature.

Il ne s’agit plus seulement de rechercher des dépôts d’armes, des combattants ou des installations militaires. La frontière entre présence militaire, influence politique, réseau social et population locale devient l’un des enjeux du mécanisme.

Pour l’État libanais, cette distinction est essentielle. L’armée peut contrôler les armes et rechercher des installations militaires. Elle peut empêcher l’installation de formations armées. En revanche, le retour d’habitants dans leurs villages relève d’un droit civil. Leur orientation politique ne peut devenir un critère ordinaire de réinstallation.

La présence d’associations proches d’un parti pose la même difficulté. Le Hezbollah ne se résume pas à une organisation militaire. Il dispose d’un appareil politique, social, médical et associatif profondément implanté dans certaines régions. Faire disparaître une infrastructure militaire et faire disparaître toute influence sociale sont deux objectifs très différents.

Zawtar place donc les négociateurs devant une question qu’ils ne pourront pas éviter : qu’entend exactement Israël lorsqu’il demande l’absence du Hezbollah dans une zone rendue à l’autorité de l’État ?

L’armée face à des critères de plus en plus larges

Cette interrogation rejoint les critiques israéliennes visant directement l’armée libanaise.

Al Akhbar du 17 septembre 2026 rapporte que le chef d’état-major israélien Eyal Zamir considère l’armée libanaise comme insuffisamment disposée ou incapable de désarmer le Hezbollah. Ad Diyar du même jour évoque également une campagne israélienne contre l’institution militaire et des rapports transmis à Washington critiquant son comportement.

Ces critiques interviennent alors que Paris prépare précisément une mobilisation internationale destinée à renforcer l’armée. Leur calendrier n’est donc pas neutre.

Ad Diyar estime que l’objectif israélien serait d’imposer au Liban des critères de sécurité de plus en plus exigeants avant tout retrait. Dans cette lecture, l’armée serait confrontée à une mission dont les limites évoluent progressivement. La disparition des armes ne suffirait plus. Il faudrait également empêcher le retour d’organisations sociales ou de personnes considérées comme liées au Hezbollah.

Une telle extension transformerait profondément la fonction de l’armée.

Joseph Aoun défend une autre logique. Dans ses déclarations publiées le 17 septembre 2026, il présente l’armée comme l’outil central du rétablissement de l’État. Il affirme que le Liban veut concentrer les armes entre les mains des institutions légales, mais refuse de provoquer un affrontement intérieur. La restauration de l’autorité publique doit passer par le dialogue et par le renforcement des institutions.

Cette différence est au cœur du dossier. Pour Beyrouth, le déploiement de l’armée doit permettre de reconstruire progressivement la souveraineté. Pour Israël, le retrait semble lié à une évaluation beaucoup plus large de l’environnement politique et sécuritaire local.

Zawtar devient ainsi le lieu où ces deux conceptions se rencontrent.

Michel Issa au plus près du mécanisme

La visite de Michel Issa intervient précisément à ce moment.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 rapporte que l’ambassadeur américain s’est rendu à Zawtar al-Gharbiyah et à Qaaqaiyat al-Jisr dans un contexte diplomatique particulièrement dense. Son programme comprenait notamment des rencontres locales et des dossiers liés au développement. Mais les sources citées par le journal donnent au déplacement une portée plus politique.

L’ambassadeur aurait voulu examiner directement la situation, le rôle de l’armée et les besoins de la population. La visite permettrait également à Washington d’évaluer les résultats de la première expérience avant d’envisager son extension.

Trois dimensions apparaissent ainsi. La première est sécuritaire. Elle concerne le contrôle du territoire et le travail de l’armée. La deuxième est sociale et économique. Elle porte sur le retour des habitants et leurs besoins. La troisième est diplomatique : maintenir l’accord-cadre en vie malgré les difficultés des négociations.

La combinaison de ces trois éléments explique l’intérêt américain pour une localité qui, autrement, ne se trouverait pas au centre des échanges entre Washington, Beyrouth et Israël.

La démarche permet également aux États-Unis de déplacer une partie de la négociation vers le terrain. Les réunions diplomatiques peuvent se poursuivre sans résultat spectaculaire, tandis que des expériences limitées produisent des faits concrets. Un retrait, un déploiement de l’armée ou un retour de population deviennent alors autant d’étapes susceptibles d’être utilisées dans la négociation suivante.

Michel Issa apparaît dans cette séquence comme l’un des relais de cette méthode graduelle.

Du modèle sécuritaire au modèle économique

L’idée d’une zone industrielle révèle toutefois que Washington et les autres acteurs concernés pourraient chercher davantage qu’une stabilisation militaire.

Le Liban-Sud souffre d’un problème que les dispositifs de sécurité ne peuvent résoudre seuls : comment convaincre durablement les habitants de revenir dans des localités détruites ou fragilisées lorsque l’économie locale ne leur offre plus de perspectives ?

La reconstruction des maisons constitue une première réponse. Elle ne suffit pas. Une population a besoin de revenus, de commerces, d’écoles, de soins et d’infrastructures. Sans ces éléments, le retour peut rester temporaire.

L’hypothèse de Zawtar comme zone modèle permettrait d’intégrer cette dimension. Le territoire serait sécurisé par l’armée. Les habitants reviendraient. Des investissements suivraient. Une activité économique locale serait créée. Le modèle pourrait ensuite être présenté comme reproductible.

Mais cette logique soulève à son tour une question politique. Si les investissements sont conditionnés aux résultats sécuritaires, la reconstruction risque de devenir un instrument de négociation. Les villages considérés comme conformes aux critères bénéficieraient plus rapidement de projets. Les autres pourraient rester dans l’attente.

La frontière entre aide à la reconstruction et incitation politique deviendrait alors très fine.

Le Liban devra donc déterminer jusqu’où il accepte de lier reconstruction et arrangements sécuritaires. La nécessité d’attirer des financements est réelle. Elle ne peut cependant conduire à laisser des acteurs extérieurs décider seuls des conditions du retour ou du développement de chaque localité.

Zawtar pourrait déterminer la suite du processus

Joseph Aoun souhaite désormais étendre les zones expérimentales. Si cette orientation se confirme, l’expérience de Zawtar aura une influence directe sur les prochaines étapes.

Le scénario envisagé est progressif. Israël se retire d’une zone déterminée. L’armée s’y déploie. Les habitants reviennent. La situation est contrôlée. Des projets de reconstruction et de développement peuvent suivre. Une fois l’expérience jugée concluante, le mécanisme est appliqué ailleurs.

Cette méthode peut permettre d’obtenir des résultats sans attendre un règlement global. Elle peut aussi produire l’effet inverse si chaque nouvelle zone donne lieu à des exigences supplémentaires.

Le danger serait alors de voir apparaître une carte du Sud découpée en secteurs soumis à des régimes différents. Certaines localités seraient rendues à l’autorité libanaise. D’autres resteraient occupées. D’autres encore attendraient une validation sécuritaire. Le caractère provisoire du mécanisme risquerait de s’installer dans la durée.

La question décisive devient donc celle des critères.

Qui décide qu’une zone est sécurisée ? L’armée libanaise ? Les États-Unis ? Israël ? Un mécanisme international ? Que signifie exactement l’absence du Hezbollah ? S’agit-il de l’absence d’armes et de combattants, ou également de structures sociales et de sympathisants ? À quel moment le retour des habitants devient-il irréversible ? Et quelles garanties accompagnent le retrait israélien ?

Zawtar al-Gharbiyah concentre déjà toutes ces interrogations.

Derrière la visite de Michel Issa apparaît ainsi un laboratoire beaucoup plus ambitieux qu’une simple opération de sécurité. Washington semble chercher une méthode capable d’articuler retrait israélien, déploiement de l’armée, retour de la population et développement économique. Beyrouth y voit la possibilité de restaurer progressivement l’autorité de l’État. Israël veut s’assurer que les territoires concernés ne permettent pas une reconstitution de la présence du Hezbollah.

La réussite ou l’échec de Zawtar ne restera donc probablement pas une affaire locale. Si la méthode des zones expérimentales devient le principal moyen de débloquer la négociation, cette petite localité pourrait servir de matrice au traitement d’une partie du Liban-Sud. Et la bataille qui s’y joue aujourd’hui autour de la définition même de la sécurité pourrait déterminer les conditions imposées demain aux villages appelés à suivre le même chemin.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux