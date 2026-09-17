Michel Issa, l’ambassadeur qui bouscule les codes : jusqu’où va réellement sa marge de manœuvre au Liban ?

- Advertisement -

46

Lire l'article Stop

Un diplomate américain devenu acteur direct de la négociation

Michel Issa ne se contente plus des salons politiques de Beyrouth. En quelques semaines, l’ambassadeur des États-Unis au Liban s’est rendu en Israël, a rencontré des responsables libanais de sensibilités opposées, s’est impliqué dans le dossier des détenus et a parcouru le Liban-Sud pour examiner les premières zones expérimentales de l’accord négocié entre Beyrouth et Israël. Cette activité inhabituelle alimente désormais une question dans les milieux politiques libanais : l’ambassadeur applique-t-il simplement une feuille de route élaborée à Washington ou bénéficie-t-il d’une latitude suffisamment importante pour façonner lui-même une partie de la médiation ?

Ad Diyar du 17 septembre 2026 apporte les éléments les plus sensibles à cette interrogation. Des sources présentées comme proches de Michel Issa décrivent un ambassadeur disposant d’une marge de mouvement particulièrement large. Il ne solliciterait pas systématiquement des instructions détaillées du département d’État avant chacune de ses initiatives. Cette méthode aurait même provoqué, selon le quotidien, des interrogations et certaines objections à Washington.

La succession des déplacements donne du relief à ces informations. Michel Issa s’est rendu en Israël au début du mois de septembre et a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le 15 septembre, il était à Zawtar al-Gharbiyah, l’une des zones pilotes où Washington veut mesurer les résultats de l’accord-cadre. Entre les deux, il a multiplié les contacts politiques et religieux au Liban.

Son rôle ne ressemble donc plus seulement à celui d’un ambassadeur chargé d’expliquer la politique américaine à Beyrouth. Il agit au point de rencontre entre la présidence libanaise, le gouvernement, l’armée, Israël et les différents acteurs politiques du pays.

De Tel-Aviv au Liban-Sud, une diplomatie de terrain

Le déplacement de Michel Issa à Zawtar al-Gharbiyah est révélateur de cette méthode.

L’ambassade américaine a expliqué que la visite devait lui permettre d’observer directement les progrès et les difficultés rencontrées dans les zones expérimentales. L’objectif affiché était également d’évaluer les conditions de vie des populations et les obstacles à leur retour.

L’ambassadeur était accompagné d’une délégation du Conseil du développement et de la reconstruction. Il a notamment visité l’église de l’Annonciation avant de se rendre au pont de Qaaqaiyat al-Jisr. Cette présence du Conseil du développement et de la reconstruction donne une dimension supplémentaire à la tournée. Washington ne regarde pas seulement le déploiement militaire. La reconstruction, les infrastructures et le retour de la population font désormais partie de l’évaluation du processus.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 attribue cependant à la visite une fonction politique plus importante. Selon les informations du quotidien, Michel Issa voulait examiner le fonctionnement concret de l’accord-cadre et les difficultés rencontrées dans la première expérience.

Zawtar est devenue un laboratoire. L’armée y exerce davantage de responsabilités. Les habitants sont revenus. Washington veut déterminer si cette méthode peut être reproduite dans d’autres localités.

La démarche américaine consiste donc à rapprocher la négociation du terrain. Au lieu d’attendre qu’un grand accord règle simultanément tous les problèmes du Sud, les États-Unis tentent de produire des résultats limités, puis de les étendre.

Michel Issa devient l’un des principaux instruments de cette stratégie.

Un canal vers Israël qui dépasse Beyrouth

Son déplacement en Israël constitue une autre rupture avec la diplomatie classique d’une ambassade américaine au Liban.

Michel Issa a rencontré Benjamin Netanyahu le 1er septembre, aux côtés de l’ambassadeur américain en Israël. La rencontre intervenait alors que les négociations entre Beyrouth et Tel-Aviv traversaient une période de blocage.

Le rôle de l’ambassadeur devient alors très particulier. Il représente Washington à Beyrouth, mais se déplace en Israël pour discuter directement avec les responsables israéliens d’un dossier dont il suit également les effets auprès des autorités libanaises.

Cette configuration lui permet de faire circuler rapidement les positions.

Les responsables libanais peuvent lui transmettre leurs demandes sur le retrait, les opérations militaires, les détenus ou les zones pilotes. Il peut ensuite discuter de ces questions avec les responsables israéliens avant de revenir à Beyrouth. Le département d’État conserve évidemment la direction politique de la médiation américaine, mais l’ambassadeur dispose d’une présence locale permanente que les responsables basés à Washington n’ont pas.

La personnalité de Michel Issa et sa connaissance du Liban renforcent encore cette fonction.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 présente précisément cette proximité comme l’un des facteurs expliquant la latitude dont il disposerait. Selon les sources citées par le journal, Donald Trump lui aurait accordé une confiance politique importante.

Le quotidien décrit ainsi un diplomate moins enfermé dans les procédures habituelles et davantage encouragé à rechercher lui-même des ouvertures.

Des initiatives qui susciteraient des réserves à Washington

Cette autonomie aurait cependant ses limites.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 rapporte que certaines initiatives de Michel Issa ont suscité des interrogations dans l’administration américaine. Le journal évoque notamment une manière d’agir qui ne passerait pas toujours par une coordination détaillée préalable avec tous les échelons du département d’État.

Il ne s’agit pas nécessairement d’un conflit entre l’ambassadeur et Washington. Une administration peut laisser une importante marge tactique à son représentant tout en conservant le contrôle des décisions stratégiques. Mais cette distinction devient particulièrement sensible lorsqu’un ambassadeur intervient sur des dossiers touchant directement Israël, le Hezbollah et les équilibres internes libanais.

Les enjeux dépassent en effet les relations bilatérales ordinaires.

Michel Issa intervient dans une négociation où chaque formulation peut avoir des conséquences. Une déclaration sur le Hezbollah est interprétée à Beyrouth, à Tel-Aviv et à Washington. Une visite au Sud peut être lue comme un message adressé à l’armée, au parti chiite ou à Israël. Une rencontre avec un responsable religieux peut devenir un signal politique.

Plus l’ambassadeur dispose d’une marge de manœuvre, plus ses initiatives prennent donc de l’importance.

C’est également ce qui explique l’attention inhabituelle portée à chacun de ses déplacements.

Le Hezbollah, un interlocuteur indirect mais incontournable

Michel Issa a également ouvert un espace diplomatique délicat autour du Hezbollah.

Au début du mois de septembre, après une rencontre avec le vice-président du Conseil supérieur islamique chiite, cheikh Ali al-Khatib, il a indiqué que Washington était disposé à négocier avec le Hezbollah, mais par l’intermédiaire de l’État libanais. Cette formulation respecte une ligne fondamentale : c’est le gouvernement qui négocie au nom du Liban.

Elle reconnaît cependant implicitement une réalité. Aucun règlement durable du dossier des armes ne peut être obtenu sans qu’une forme de dialogue atteigne le Hezbollah.

La nuance est importante. Washington ne transforme pas le parti en interlocuteur officiel de la négociation avec Israël. Il affirme au contraire que l’État doit rester le canal. Mais le dialogue intérieur nécessaire à l’application d’un éventuel accord suppose que les positions du Hezbollah soient connues et discutées.

Michel Issa se retrouve donc à nouveau dans un rôle intermédiaire.

Il parle aux institutions de l’État. Il rencontre des personnalités proches de l’environnement politique du Hezbollah. Il transmet les positions américaines. Dans le même temps, il suit la négociation avec Israël.

Cette circulation entre des univers politiques qui communiquent difficilement entre eux augmente mécaniquement son influence.

Elle crée aussi un risque : celui de voir l’ambassadeur devenir lui-même le point de passage obligé d’un nombre croissant de dossiers libanais.

Les détenus, autre terrain d’intervention personnelle

Le dossier des Libanais détenus par Israël montre également l’élargissement de son rôle.

Après la libération de plusieurs personnes capturées dans le Liban-Sud, Michel Issa a promis de poursuivre ses efforts pour les autres détenus. Le sujet ne relève pas seulement de la diplomatie humanitaire. Il constitue l’une des demandes importantes de Beyrouth dans les discussions avec Israël.

Pour Joseph Aoun comme pour Nawaf Salam, le retour des détenus fait partie des résultats que la négociation doit produire. Le gouvernement utilise d’ailleurs ce dossier pour défendre la voie diplomatique face aux critiques parlementaires.

Lorsque Michel Issa intervient personnellement sur cette question, il contribue donc directement à la capacité de Washington à démontrer l’utilité du processus.

Une libération peut être présentée comme un résultat concret. Elle renforce la position de ceux qui défendent la négociation. À l’inverse, l’absence de progrès alimente les critiques contre l’accord-cadre.

L’ambassadeur travaille ainsi sur des dossiers qui peuvent modifier le rapport politique interne autour de la stratégie choisie par l’État.

Zawtar révèle la méthode Issa

La visite à Zawtar permet de comprendre cette diplomatie mieux que n’importe quel communiqué.

L’ambassadeur ne s’est pas contenté de recevoir des rapports sur la zone expérimentale. Il s’est déplacé pour observer directement la situation. Il a vu les infrastructures, rencontré des responsables locaux et examiné les conditions du retour de la population.

L’ambassade américaine a ensuite insisté sur quatre objectifs : renforcer l’autorité de l’État, soutenir l’armée, protéger les civils et rétablir les services nécessaires à la stabilité.

Ces priorités montrent que Washington tente de lier sécurité et reconstruction.

La méthode consiste à transformer une négociation abstraite en succession d’expériences locales. Michel Issa devient alors celui qui vérifie les résultats sur place et peut rapporter directement les difficultés aux responsables américains et israéliens.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 relie précisément cette visite aux désaccords sur Zawtar. Israël aurait considéré que le Hezbollah revenait indirectement dans la localité après le retour des habitants. Les objections auraient notamment concerné des structures sociales proches du parti et certaines personnes considérées comme ses sympathisants.

La visite de Michel Issa lui permettait donc aussi d’examiner la réalité derrière les appréciations contradictoires transmises à Washington.

C’est un pouvoir diplomatique important : celui de produire sa propre lecture du terrain plutôt que de dépendre entièrement des rapports libanais ou israéliens.

Entre les critiques israéliennes et la défense de l’armée

L’ambassadeur se trouve également au centre d’une autre bataille : celle qui concerne l’armée libanaise.

Israël multiplie les critiques sur sa capacité à désarmer le Hezbollah. Ad Diyar du 17 septembre 2026 évoque des rapports israéliens transmis à Washington mettant en cause le comportement de l’institution militaire. Le journal rapporte même l’existence de pressions visant son commandement.

Parallèlement, la position publique américaine continue de présenter l’armée comme un partenaire central du renforcement de l’autorité de l’État.

La visite de Michel Issa au Sud illustre cette dualité. L’ambassade américaine a explicitement réaffirmé le soutien des États-Unis au gouvernement et à l’armée. Dans le même temps, Washington évalue les résultats obtenus dans les zones expérimentales, précisément là où Israël formule ses critiques.

L’ambassadeur doit donc arbitrer entre plusieurs récits du terrain.

L’armée affirme accomplir les missions qui lui sont confiées. Israël considère les résultats insuffisants. Les autorités libanaises demandent davantage de moyens. Washington conditionne une partie de son soutien à des progrès mesurables.

Michel Issa occupe une position privilégiée pour influencer l’évaluation américaine de ces différentes affirmations.

Son rapport sur ce qu’il voit dans le Sud peut ainsi avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu’une simple visite protocolaire.

Une diplomatie personnelle sous l’autorité de Washington

La forte visibilité de Michel Issa ne signifie pas que la politique américaine au Liban serait devenue celle d’un seul homme.

Les négociations avec Israël restent conduites dans un cadre américain plus large. Le département d’État participe directement aux rencontres. Les décisions sur l’aide militaire relèvent également de Washington et du Congrès. Les relations avec Israël mobilisent plusieurs niveaux de l’administration.

Mais l’ambassadeur dispose d’un avantage considérable : il est présent quotidiennement sur le terrain et peut agir rapidement entre plusieurs interlocuteurs.

Ad Diyar du 17 septembre 2026 décrit précisément cette latitude comme l’une des caractéristiques de son mandat. L’ambassadeur serait autorisé à prendre des initiatives tant qu’elles restent compatibles avec les objectifs généraux de l’administration Trump.

Cette méthode correspond aussi à une négociation devenue extrêmement mouvante.

Les incidents militaires peuvent modifier la situation en quelques heures. Une zone expérimentale peut rencontrer un problème imprévu. Une libération de détenus peut ouvrir une fenêtre diplomatique. Une déclaration israélienne peut provoquer une crise politique à Beyrouth.

Attendre systématiquement une longue chaîne d’instructions réduirait la capacité de réaction américaine.

L’autonomie tactique de l’ambassadeur peut donc constituer un outil. Elle devient problématique seulement si elle commence à produire des divergences avec les autres centres de décision américains.

C’est précisément sur cette frontière que se concentrent les interrogations rapportées par Ad Diyar.

Un rôle appelé à devenir encore plus important

Les prochains mois devraient renforcer plutôt que réduire l’importance de Michel Issa.

Les négociations entre le Liban et Israël doivent se poursuivre. Les zones expérimentales sont appelées à s’étendre si la méthode produit des résultats. Le dossier des détenus reste ouvert. L’armée attend des décisions sur son soutien international. La Finul doit quitter le Liban à la fin de 2026 et son remplacement n’est toujours pas réglé.

Chacun de ces dossiers implique Washington.

L’ambassadeur américain sera donc simultanément confronté aux demandes de Joseph Aoun, aux choix du gouvernement de Nawaf Salam, aux exigences israéliennes et aux positions du Hezbollah relayées par les acteurs libanais.

Sa marge de manœuvre pourra alors être mesurée non par le nombre de ses déplacements, mais par les résultats qu’il parvient à obtenir.

Un nouveau retrait israélien montrerait sa capacité à faire avancer la négociation. L’extension des zones pilotes renforcerait son rôle dans la méthode graduelle. Des libérations supplémentaires de détenus donneraient un résultat tangible à sa médiation. À l’inverse, un durcissement des conditions américaines envers l’armée révélerait le poids des critiques israéliennes à Washington.

Michel Issa se trouve ainsi dans une position singulière. Il n’est ni le négociateur libanais ni le représentant d’Israël. Il n’est pas davantage l’unique décideur américain. Mais il se trouve à l’intersection de presque tous les canaux actuellement ouverts.

C’est cette position, davantage encore que son style personnel, qui fait de lui l’un des acteurs les plus influents de la séquence. Derrière la question de savoir jusqu’où Washington lui permet d’aller se joue désormais une interrogation plus importante : jusqu’où les États-Unis veulent-ils utiliser cette diplomatie de terrain pour transformer progressivement le rapport de force au Liban-Sud et conduire Beyrouth et Israël vers un arrangement beaucoup plus large que le simple contrôle de la frontière ?

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux