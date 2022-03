ANI – Le PSP a mis en garde contre la poursuite «des politiques de paupérisation improvisée», appelant le gouvernement et la BDL à revenir sur leurs décisions qui stipulent le versement de 60% du salaire du fonctionnaire du secteur public en cash et non 100%, le reste devant être utilisé par carte de débit ou chèque

Il a exhorté la BDL de trouver une solution à son problème de liquidités et les autorités compétentes à entamer la mise en œuvre de mesures qui garantissent un minimum de protection sociale.