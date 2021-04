Un incident a opposé casques bleus du contingent français de la FINUL et villageois entre les localités de Maarakeh et de Yanouh au Sud du Liban ce mercredi. Ces derniers se seraient opposés au passage d’une patrouille non accompagnée par les militaires libanais sur des terrains privés sans mandat et sans en avoir préalablement informé les autorités libanaises.

Les villageois se seraient emparés de 3 appareils GPS provoquant l’intervention d’une unité de l’Armée Libanaise.