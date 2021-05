Les douanes libanaises, en coopération avec les unités du renseignement militaire, de la police judiciaire et des forces de sécurité intérieure, ont réussi à intercepter 4.2 tonnes de haschich ce jeudi à destination de l’Egypte via le port de Saïda au Sud du Liban. . La drogue était cachée à l’intérieur de 140 barres de métal de 30 kilogrammes chacune en provenance de la plaine de la Békaa, indique le communiqué des douanes et devait embarquer à bord d’un cargo nommé Soldier Cesar.

Le reste de la cargaison du navire devrait être débarqué afin de vérifier s’il transporte d’autres drogues ou non.

L’agent portuaire, un des employés du port et 5 personnes impliquées dans le transport de la marchandise ont également été arrêtés, alors que le responsable du port de Saïda s’est félicité de cette prise en dépit des circonstances difficiles actuelles en raison d’une pénurie d’électricité ou encore de l’absence de moyens techniques comme les caméras de surveillance ou des scanners à l’entrée du port.

