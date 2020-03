Ce soir, dans la team Lara Fabian, Matteo avait rendez-vous pour sa battle avec la québécoise Margot sur un air du “Rêve Bleu” de Karine Costa et de Paolo Domingo.

Lors de la préparation un peu déçu, Matteo a dû chanter en “pop musical”, une terre inconnue selon lui. Idem pour son adversaire, le rêve bleu devient un cauchemars bleu selon Margot. Lara pense s’être plantée.

Et pourtant, l’heure arrive, spectacle.

Amel: la chanson est un rêve. Elle est difficile à chanter et choisi Margot. “Jamais je n’ai entendu une voix “The Voice” Pareil.

Marc Lavoire: le choix est audacieux et est bluffé par Madame et Bravo au Monsieur, un partenaire à la hauteur de son talent.

Pascal Obispo: les 2 jouent parfaitement la chanson. Merci Lara. Mais la petite.

Intermède, Joyeux Anniversaire à Margot qui célèbre ses 19 ans ce soir.

Lara Fabian salue la stature de Matteo, un contre-tenor qui a accepté de rentrer dans cette autre voix. Margot a un côté assumé mais pas revendiqué et finalement la choisit.

Chanteur d’opéra professionnel en France puis au Liban, son pays d’origine, les membres du jury ne s’étaient pas trompés lors des auditions à l’aveugle et avaient salué la technique de Matteo el Khodr, soulignant qu’une pareille voix, cela se travaille et ne s’improvise pas. Une véritable performance vocale qu’on ne se lasse pas de revoir. Un chanteur qui fera probablement parler de lui dans un avenir proche.

Il était cependant désavantagé par le choix de la chanson lors de cette battle.

Reste donc Enzo pour représenter le Liban dans The Voice.

Le Liban a toujours été présent d’une manière ou d’une autre dans la version française de The Voice, avec Johny Maalouf, dès la première saison, Antony Touma, lors de la saison 2 qui se sont alors révélés ou encore déjà connus localement Hiba Tawaji en 2015, Aline Lahoud, l’année suivante, Mark Hatem également, sans oublier Mika, le coach des saisons 4 à 8. Mika sera d’ailleurs le coach gagnant avec Kendji Girac en 2014 et Whitney Marin lors de la saison 8. La saison 9 de The Voice, présentée par Nikos, est diffusée depuis le samedi 18 janvier jusqu’au samedi 18 avril.

