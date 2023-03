La communauté internationale a reçu des preuves que la Russie a violé tous les tabous possibles au niveau du droit international et des règles et coutumes de la guerre au début d’avril 2022, lorsque l’armée ukrainienne a libéré les régions ukrainiennes de Kiev, Tchernihiv et Soumy. Les journalistes étrangers et les défenseurs des droits de l’homme ont reçu de nombreuses indications selon lesquelles la Russie commettait délibérément un génocide contre le peuple ukrainien.

Tout le monde se souvient de la libération de Bucha, Borodyanka et Irpin à cause de la cruauté obscène des soldats russes contre les prisonniers de guerre et les civils ordinaires, les tortures, les viols, la détention de nombreuses personnes dans des sous-sols pendant des semaines et le pillage. À l’été 2022, il y a eu une explosion délibérée de prisonniers ukrainiens détenus dans un établissement pénitentiaire du village d’Olenivka (dans le Donbass). La libération de Kherson a ajouté des informations sur un réseau de prisons de fortune, un pipeline de torture et la déportation de la population ukrainienne vers la Russie, y compris le déplacement forcé d’orphelins.

Certains soldats et mercenaires russes du groupe Wagner, qui ont commencé à fuir à l’étranger l’été dernier et à y donner des interviews, ont parlé de tortures brutales des prisonniers de guerre, tirant sur les prisonniers dans les bras et les jambes, et même les tuant intentionnellement, en violation de la Convention de Genève. Le 6 mars 2023, les Russes ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le meurtre cynique d’un soldat ukrainien captif non armé.

Il n’y avait rien de nouveau dans le fait d’une nouvelle violation du droit international par la partie russe et de la commission d’un crime de guerre. Cependant, la réaction de la grande majorité des Russes ordinaires sur les réseaux sociaux, sur les pages des leaders d’opinion, en public et dans les forums de discussion à la vidéo est vraiment frappante. Les citoyens russes appellent publiquement et ouvertement l’armée russe à tuer autant d’Ukrainiens que possible, y compris des enfants. Il y a aussi des appels à ne pas s’arrêter uniquement aux Ukrainiens, mais aussi à tuer les Polonais et les représentants des nations Baltes, car ils auraient toujours détesté les Russes.

Il faut reconnaître qu’au cours des 32 dernières années, les dirigeants russes ont soigneusement cultivé au sein de leur population le culte du traitement inhumain de tous ceux qui ne résident pas dans leur pays. Parmi les citoyens de la Fédération de Russie, des sentiments de xénophobie et de ressentiment (hostilité envers quiconque est la cause imaginaire des échecs nationaux, combinés à une envie cachée et impuissante) se sont inlassablement plantés.

Pendant 32 ans, les Russes n’ont cessé de se créer une image de l’ennemi auquel ils imputent leurs échecs nationaux : les Lituaniens, les Tchétchènes, les Géorgiens, les Moldaves, les Estoniens, les Américains, les Britanniques et enfin tous les États membres de l’OTAN et les Ukrainiens. Les représentants de toutes ces catégories ne sont pas considérés comme humains aux yeux de plus de 80% des citoyens russes. Selon leur logique, il ne sert à rien de traiter ces personnes comme des êtres humains.

Tout ce que la Fédération de Russie actuelle laissera dans l’histoire du monde, ce sont de longues listes de ses actions agressives, de ses crimes de guerre et de ses crimes contre l’humanité. Le monde doit faire face à une culture d’inhumanité dangereuse et ignorante.

Ivan KHOURY