En déplacement au Liban, le ministre des affaires étrangères Qatari Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani aurait annoncé que son pays fournira une aide alimentaire à l’Armée Libanaise à hauteur de 70 tonnes de nourritures par mois, indique l’agence de presse officielle du Qatar.

Il a également appelé les autorités libanaises à former le plus rapidement possible un nouveau gouvernement pour stabiliser la situation.

Le Qatar interviendrait dans le cadre de la conférence d’aide à destination du Liban qui a eu lieu le mois dernier en France. Pour rappel, le salaire d’un militaire, qui était de 1.3 millions de livres mensuellement soit l’équivalent de 894 USD il y a 2 ans ne représente plus que 80 USD, une somme largement insuffisante pour couvrir les besoins essentiels. Cette dégradation a été principalement induite par la dégradation de valeur de la monnaie locale qui aurait perdu 90% de sa valeur face au billet vert. La situation s’est encore aggravée par les pénuries – notamment de produits essentiels comme les carburants, médicaments ou encore produits alimentaires – qui touchent désormais la population libanaise

Ainsi, près de 77% de la population ne mangerait plus à sa faim et 33% des enfants dormiraient le ventre vide, indiquait les auteurs d’un rapport de l’UNICEF. 43% de la population active serait au chômage

Pour l’heure, la communauté internationale rechigne à accorder toute aide économique tant que les autorités libanaises ne procèdent pas aux réformes jugées essentielles pour mettre fin à la corruption généralisée des institutions et exigeraient un audit des comptes de la Banque du Liban. Cependant, un nouveau gouvernement est une condition préalable, le gouvernement sortant étant démissionnaire depuis le 10 août 2020.

