À l’Affiche Avec Mika, Vendredi 18 septembre 2020

Un mois et demi après la double explosion du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés à Beyrouth, le chanteur Mika organise un concert virtuel, soutenu par France 24, et diffusé sur YouTube « I love Beyrouth », au profit de la capitale libanaise, samedi 19 septembre à 21h**.

De nombreux artistes se sont engagés à ses côtés : Kylie Minogue, Rufus Wrainwright, Dana Paola, Salma Hayek, Louane, Fanny Ardant, Laura Pausini, Danna Paola, Mashrou’Leila… L’intégralité des bénéfices est reversée à la Croix-Rouge libanaise et Save the Children Liban.

Né à Beyrouth en 1983, Mika n’a qu’un an et demi quand ses parents fuient la guerre civile pour Paris, puis pour Londres. Profondément touché par l’ampleur des dégâts causés par la catastrophe, il raconte à Louise Dupont son attachement à son pays natal mais aussi sa vision de l’avenir alors que le Liban traverse une crise sans précédent.

