Sans loi sur la restructuration bancaire, une réduction des importations, l’amendement de la loi sur le secret bancaire, une unification des taux de conversion et l’audit juricomptable, véritables priorités du FMI,

إن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتخفيض الاستيراد وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف والتحقيق الجنائي وهي الأولويات الحقيقية لصندوق النقد الدولي. pic.twitter.com/88RUYAjkEH — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 29, 2022

la loi réglementant les retraits et les transferts dite « capital control » soumise demain au vote des députés est une loi d’amnistie générale déguisée en faveur de la BDL et des banques (et de leurs actionnaires) coupables, selon la Banque Mondiale, d’une fraude (Ponzi).

إن القانون المنظم للسحوبات والتحويلات والمسمى ب "Capital Control" والذي سوف يخضع غدا لتصويت النواب هو بالفعل قانون عفو مقنع لمصلحة مصرف لبنان والمصارف ( كما مساهميهم) والمتهمين حسب البنك الدولي بعملية نصب (Ponzi scheme). — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 29, 2022

Si elle est votée demain, cette loi sur le capital control va aussi flinguer notre économie et les gens honnêtes et va favoriser l’économie souterraine qui profite aux trafiquants.