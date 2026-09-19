Achrafieh Race 10452 : lancement le 23 septembre

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L’Achrafieh Race 10452 donnera mercredi 23 septembre 2026 le coup d’envoi de sa nouvelle édition avec une conférence de presse organisée à midi au Club de la Presse – La Fenêtre. Les organisateurs doivent y dévoiler le parcours, les conditions de participation, le programme des courses et les activités prévues. La présentation précisera également les objectifs humanitaires et sociaux de l’événement ainsi que les récompenses financières destinées aux premiers hommes et femmes des différentes épreuves.

L’Achrafieh Race 10452 dévoilera son édition 2026

Le lancement public de l’édition 2026 est fixé au mercredi 23 septembre à 12 heures. La conférence de presse doit servir de première étape avant la tenue de la course et permettre aux organisateurs de présenter les principales caractéristiques de l’événement.

Le choix du nom « 10452 » inscrit la manifestation dans une référence directement libanaise. Le nombre renvoie aux 10 452 kilomètres carrés traditionnellement associés à la superficie du Liban, tandis qu’Achrafieh constitue le point de départ géographique et symbolique du projet. La communication de l’événement reprend cette idée avec un message faisant d’Achrafieh le commencement d’une initiative appelée à porter une dimension plus large.

Les informations pratiques seront détaillées lors de la conférence. Les organisateurs doivent notamment présenter les modalités d’inscription et les différentes conditions auxquelles devront répondre les participants. Le tracé exact de la course doit également être dévoilé à cette occasion.

Cette présentation permettra ainsi de préciser les lieux traversés et l’organisation sportive retenue pour l’édition 2026. À ce stade, ces éléments n’ont pas encore été communiqués dans l’annonce de la conférence.

Une course professionnelle et une épreuve ouverte au public

Le programme comprendra notamment une course destinée aux professionnels ainsi qu’une course à caractère plus récréatif. Cette double formule doit permettre de réunir des athlètes engagés dans une compétition sportive et des participants souhaitant prendre part à l’événement dans un cadre moins compétitif.

La Fédération libanaise d’athlétisme est associée à l’annonce de l’événement. La conférence du 23 septembre doit apporter davantage de précisions sur l’organisation sportive et le déroulement des différentes épreuves.

Les organisateurs entendent ainsi donner à l’Achrafieh Race 10452 une dimension qui dépasse la seule compétition entre coureurs. La manifestation doit associer pratique sportive, participation du public et activités organisées autour de la course.

Le programme complet reste cependant à annoncer. Les horaires, les modalités précises de départ et les caractéristiques des différentes épreuves doivent faire partie des informations communiquées mercredi.

Des prix financiers pour les six premiers athlètes

L’un des éléments déjà annoncés concerne l’attribution de récompenses financières. Des prix sont prévus pour les trois premières places chez les hommes et chez les femmes.

Les montants exacts sont présentés par les organisateurs comme des récompenses financières importantes, mais ils n’ont pas encore été rendus publics. Ils doivent être annoncés lors de la conférence de presse.

La distinction entre les catégories masculine et féminine garantit ainsi un classement récompensé séparément pour les deux compétitions. Les modalités détaillées d’attribution des prix devront néanmoins être précisées au moment de la présentation officielle.

L’existence de ces récompenses donne également une dimension compétitive à l’Achrafieh Race 10452. Leur montant constituera l’une des principales informations attendues mercredi, notamment pour les athlètes professionnels susceptibles de participer.

Des objectifs humanitaires et sociaux à préciser

La manifestation revendique également une dimension humanitaire et sociale. Les organisateurs annoncent que ces objectifs occuperont une partie de la conférence de presse et seront présentés avec le programme sportif.

Le contenu précis de cette dimension n’a pas encore été détaillé. Il faudra notamment attendre mercredi pour connaître les initiatives soutenues, les éventuels bénéficiaires et la manière dont la course contribuera concrètement aux objectifs annoncés.

Ce volet doit toutefois constituer l’un des éléments identitaires de l’événement. L’organisation présente la course comme un rendez-vous destiné à porter un message au-delà de la seule performance sportive, avec Achrafieh comme point de départ.

Cette articulation entre compétition, participation populaire et action sociale sera donc l’un des principaux axes à préciser lors du lancement.

Achrafieh comme point de départ d’un message national

La communication choisie pour l’événement insiste fortement sur son ancrage à Achrafieh. Les organisateurs présentent le quartier beyrouthin comme le lieu où « l’histoire commence » et d’où doit partir le message porté par la course.

Le choix du nombre 10452 élargit cette référence à l’ensemble du territoire libanais. La manifestation associe ainsi volontairement une identité locale, celle d’Achrafieh, à un symbole national immédiatement identifiable au Liban.

Cette dimension devrait également se retrouver dans le parcours et les activités entourant la compétition, dont les détails restent à dévoiler. La conférence de presse permettra notamment de comprendre comment cette identité sera traduite dans l’organisation concrète de la course.

Le premier rendez-vous est désormais fixé : mercredi 23 septembre, à midi, au Club de la Presse – La Fenêtre. Les organisateurs y dévoileront le parcours, les modalités de participation, les activités, les objectifs sociaux et humanitaires ainsi que les montants des prix qui attendront les premiers hommes et femmes de l’Achrafieh Race 10452.

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