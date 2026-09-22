L’Union européenne récompense des journalistes du Liban, de Palestine, de Syrie et d’Irak lors de l’édition 2026 du Prix Samir Kassir

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Le 21 septembre 2026, la Délégation de l’Union européenne au Liban et la Fondation Samir Kassir ont annoncé les résultats de la 21e édition du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse, lors d’une cérémonie organisée dans les jardins du Palais Sursock, à Beyrouth. Créé et financé par l’Union européenne, ce prix est reconnu à l’échelle internationale comme une distinction majeure en matière de liberté de la presse et comme la récompense journalistique la plus prestigieuse au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Golfe. Depuis 2006, la cérémonie se tient chaque année pour commémorer l’assassinat du journaliste libanais Samir Kassir, le 2 juin 2005 à Beyrouth, et célébrer sa vie, ses valeurs et son combat intellectuel et professionnel.

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