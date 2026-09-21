3 ème Conférence des recteurs du Moyen-Orient à Beyrouth

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Beyrouth, le 21 septembre 2026 – La Conférence des recteurs de la région du Moyen-Orient (C2R Moyen-Orient) et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Moyen-Orient ont organisé, les 17 et 18 septembre 2026, la 3èmeConférence générale de la C2R Moyen-Orient, accueillie par l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Cette rencontre, placée sous le haut patronage de la Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Liban, Mme Rima Karamé, a réuni à Beyrouth et en ligne une quarantaine de présidents, recteurs et représentants mandatés d’universités de Chypre, d’Égypte, des Émirats arabes unis, d’Irak, de Jordanie, du Liban, du Qatar, de Palestine, du Soudan et de Syrie.

Le Recteur de l’AUF, Prof. Slim Khalbous, est intervenu en ligne pour présenter la nouvelle stratégie AUF 2026-2029.

Des allocutions d’ouverture ont été prononcées par François Boëdec s.j., Président sortant de la C2R et Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient, et Joseph Moukarzel o.l.m., Président élu de la C2R Moyen-Orient et Recteur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK).

En complément de l’ordre du jour statutaire, les échanges se sont structurés autour de trois grandes thématiques, au cœur des enjeux auxquels sont confrontés les universités et les sociétés du Moyen-Orient. Un premier panel a porté sur l’intelligence artificielle, les transformations qu’elle entraîne et la préparation des établissements universitaires. Un deuxième a été consacré aux interactions entre changement climatique, santé et société, soulignant l’importance d’approches interdisciplinaires pour mieux comprendre ces enjeux et adapter les réponses de la recherche. Enfin, un troisième panel a exploré le rôle des universités dans la promotion de la paix et de la médiation au Moyen-Orient, mettant en lumière leur contribution au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la construction de sociétés plus pacifiques.

Cette rencontre a permis aux dirigeants des établissements membres de mener une réflexion collective sur les orientations et perspectives des 4 commissions thématiques de la C2R Moyen-Orient, qui ont présenté leur bilan au terme de 2 ans d’activité, et de valider, par vote, les commissions mises en place pour 2027-2028 : Recherche ; Internationalisation des établissements ; Assurance qualité, accréditation et médiation ; Transformation numérique et IA générative.

Trois vice-présidents ont été nommés après consultations, pour un mandat de deux ans, selon une répartition géographique représentative de la région Moyen-Orient : Ahmed Adel Abdelhakim, Président de l’Université d’Alexandrie ; Moustafa Saem el Daher, Président de l’Université de Damas ; et Abdulmehsen Hamad Fetais, Conseiller juridique général de l’Université du Qatar, par délégation de son Président Omar Al Ansari.

Enfin, un nouveau membre, l’Université Américaine des Sciences et Technologies – AUST (Liban) a été admis à la C2R.

Suite au vote des présidents, la prochaine conférence générale se tiendra à l’automne 2027 à l’Université Saint-Esprit de Kaslik.

A propos de la C2R Moyen-Orient

Instance régionale placée auprès de l’AUF Moyen-Orient, la C2R est dédiée à la réflexion sur les questions stratégiques dans le domaine de l’enseignement supérieur, et constitue un espace de confrontation et de diffusion des idées et des solutions. Elle endosse aussi un rôle opérationnel, avec une série d’activités pilotées par ses différentes commissions thématiques.

La C2R Moyen-Orient rassemble 54 Recteurs, Présidents d’universités et Directeurs des institutions universitaires du Moyen-Orient, membres de l’AUF, répartis dans 13 pays de la région.

Une conférence analogue est mise an place par chaque Direction régionale de l’AUF, portant leur nombre total à 10 conférences réparties sur les 5 continents.

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